Leapmotor inaugura il Security and Safety Lab: la nuova frontiera della protezione intelligente dei veicoli

Leapmotor compie un passo decisivo verso il futuro della mobilità sicura con l’apertura del nuovo Security and Safety Lab, un centro di ricerca e sviluppo dedicato alla sicurezza intelligente dei veicoli. L’iniziativa rappresenta un importante traguardo nell’impegno dell’azienda per offrire ai clienti un’esperienza di guida sempre più affidabile e protetta.

In un contesto in cui i veicoli connessi e dotati di intelligenza artificiale fanno ormai parte della quotidianità, Leapmotor si pone l’obiettivo di garantire che ogni sistema, ogni dato e ogni funzionalità siano protetti e funzionino in modo impeccabile. Il laboratorio nasce proprio con questa missione: rendere la sicurezza un elemento concreto e tangibil per chi ogni giorno si affida alla tecnologia a bordo.

Guidato dal principio “la sicurezza del cliente prima di tutto”, il nuovo centro di ricerca adotta rigorosi standard internazionali e introduce un innovativo sistema di protezione a cinque livelli. Questo approccio copre lacybersecurity, la protezione dei dati, la sicurezza funzionale – assicurando il corretto funzionamento dei sistemi elettronici e software anche in caso di guasti – e la sicurezza funzionale intenzionale, che interessa le funzioni avanzate di guida assistita.

Il cuore pulsante del laboratorio è l’Intelligent Control Center, una piattaforma che utilizza simulazioni avanzate per connettere veicolo, cloud e strada. Attraverso l’analisi dei dati in tempo reale, il sistema è in grado di individuare potenziali rischi e reagire tempestivamente per proteggere gli occupanti. In tal modo, Leapmotor assicura un livello di **protezione end-to-end**, operando come un vero e proprio “cervello della sicurezza”.

Ogni veicolo dell’azienda viene sottoposto a test rigorosi in scenari reali – pioggia, nebbia, buio – per verificare che ogni componente reagisca correttamente anche nelle condizioni più difficili. A questo si aggiungono prove di cybersecurity e test di sicurezza funzionale che simulano oltre 1.000 condizioni di guida reali, secondo i più elevati standard internazionali, compresa la certificazione ISO26262 ASIL D.

Il Leapmotor Security and Safety Lab riunisce un team multidisciplinare che si occupa della sicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti, dalla progettazione alla messa su strada. Grazie a questa visione integrata, l’azienda ribadisce la propria vocazione all’innovazione responsabile, con l’obiettivo di rendere la mobilità intelligente sempre più sicura, affidabile e serena.

Secondo la stessa Leapmotor, “il laboratorio rappresenta un passo importante verso una protezione intelligente e trasparente, dove chi guida può contare su sistemi che prevedono i rischi e intervengono prima che si trasformino in pericoli reali”.

Con l’apertura del nuovo Automotive Security and Safety Lab, Leapmotor consolida la sua missione: proteggere ogni viaggio e guidare il settore verso un futuro più sicuro, in cui tecnologia e persone viaggiano insieme verso la stessa meta – la fiducia.

