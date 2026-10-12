Leapmotor International: Danilo Annese nuovo CEO, Sander Jansen a guida commerciale europea

Leapmotor International ha annunciato importanti cambiamenti all'interno del proprio management per sostenere una nuova fase di crescita globale nel settore della mobilità elettrica.

Danilo Annese sarà il nuovo Chief Executive Officer di LPMI a partire dal 1 settembre 2026, dopo aver ricoperto dallo scorso gennaio il ruolo di Responsabile delle Operazioni Commerciali per l'Europa Allargata. Grazie alla leadership di Annese, l'azienda ha ampliato la propria rete commerciale e consolidato la presenza nel mercato europeo, diventando uno dei marchi di veicoli elettrici in più rapida crescita.



Sostituirà Tianshu Xin, che ha assunto la guida della Regione Cina e Asia-Pacifico di Stellantis.

Dal 1 novembre 2026, Sander Jansen verrà nominato nuovo Responsabile delle Operazioni Commerciali di LPMI per l'Europa Allargata. Jansen, attualmente General Manager di Stellantis Netherlands, porterà la sua esperienza manageriale e la profonda conoscenza del mercato automobilistico europeo per rafforzare ulteriormente la crescita di Leapmotor International nel continente.

Danilo ha avuto un ruolo determinante nel lancio e nella crescita di Leapmotor International. La sua leadership strategica, la sua prospettiva internazionale e la profonda conoscenza del settore lo rendono la persona ideale per guidare l'azienda nella sua prossima fase di sviluppo. Mentre continuiamo la nostra rapida espansione nei mercati globali, la visione di Danilo e il suo approccio orientato al cliente saranno fondamentali per rafforzare la nostra posizione come protagonista di riferimento della mobilità elettrica, ha affermato Tianshu Xin, Responsabile della Regione Cina e Asia-Pacifico di Stellantis.

Alla notizia della nomina, Annese ha dichiarato: Sono onorato di guidare Leapmotor International in una fase così entusiasmante del suo sviluppo. Insieme ai nostri team, ai partner della rete di vendita e agli stakeholder di tutto il mondo, continueremo ad ampliare la nostra presenza globale e a rendere la mobilità elettrica innovativa accessibile a un numero sempre maggiore di clienti.

Sono entusiasta di entrare a far parte di Leapmotor International in un momento così importante del suo percorso di crescita in Europa. Insieme ai nostri team e partner in tutta Europa, non vedo l'ora di contribuire allo sviluppo continuo di LPMI, rendendo la mobilità elettrica innovativa accessibile a un numero sempre maggiore di clienti, ha aggiunto Jansen.

Con queste nuove nomine, Leapmotor International punta a rafforzare il proprio impegno verso una crescita stabile e accelerare la diffusione della mobilità elettrica accessibile e intelligente a livello globale.