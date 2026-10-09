Chery porta a Parigi i nuovi SUV hybrid e citycar: svelate Tiggo 9, Tiggo 8, Chery Q e OMODA 4 e 5

Chery debutta al Mondial de l'Auto di Parigi con una gamma completamente nuova dedicata anche al mercato italiano: SUV plug-in hybrid, la citycar 100% elettrica Chery Q e i crossover OMODA.

Le protagoniste principali sono i SUV Tiggo 9 Super Hybrid e Tiggo 8 Super Hybrid, sette posti dalle dimensioni generose e tecnologia ibrida plug-in di ultima generazione. La Tiggo 9, lunga 4,81 metri, offre sette posti, fino a 2.065 litri di bagagliaio e una notevole potenza di 428 CV grazie al sistema con tre motori elettrici e un 1.5 TGDi. L'autonomia dichiarata è di 140 km in elettrico WLTP e 1.050 totali, con trazione integrale e capacità di traino fino a 1.500 kg. La Tiggo 8, con 279 CV e trazione anteriore, promette 90 km in elettrico e 1.090 km totali. Entrambe saranno disponibili nelle concessionarie italiane a partire da novembre.

Spazio poi alla mobilità urbana totalmente elettrica con la Chery Q, prima citycar elettrica di segmento B del marchio. Misura 4,19 metri di lunghezza, vanta un passo di 2,70 metri e un design pensato per la città. Offre un vano posteriore da 375 litri, un bagagliaio anteriore da 70 litri e la funzione V2L per alimentare dispositivi esterni. Il motore da 121 CV usufruisce di una batteria che si ricarica dal 30% all'80% in soli 17 minuti. L'arrivo in Italia è previsto per il 2027, con batteria da 52 kWh.

I riflettori sono puntati anche su OMODA & JAECOO, la nuova generazione di crossover cinesi moderni e tecnologici. La OMODA 4, vista in anteprima al Salone Auto Torino, è lunga 4,42 metri e dotata di sistema full hybrid da 224 CV con accelerazione 0-100 km/h in 8,1 secondi. Il design Cyber Mecha, il cockpit intelligente e il team di progettazione giovanissimo sottolineano l'attenzione al pubblico under 30. OMODA 4 arriverà in Italia nel 2027.

La rinnovata OMODA 5 debutta in anteprima europea: ora è più lunga (4,54 metri), ha un passo maggiorato e il bagagliaio cresce fino a 372 litri. L'abitacolo è stato riprogettato con nuovi sedili, doppio schermo digitale, ricarica wireless da 50 W, illuminazione ambiente e una dotazione di serie completa con tecnologie avanzate per il comfort e la sicurezza. La propulsione è affidata a un sistema full hybrid SHS-H da 224 CV e 295 Nm, su piattaforma T1X.

OMODA 5 ha raggiunto già risultati importanti con oltre mezzo milione di unità vendute in 60 Paesi dal suo lancio a fine 2022, diventando il primo modello Chery progettato per l'estero.

La presenza al salone di Parigi segna anche un passo fondamentale per l'azienda cinese verso la localizzazione produttiva. Lunedì 12 ottobre, Chery firmerà un accordo con fornitori europei per lo sviluppo sostenibile della filiera, confermando l'impegno verso una maggiore integrazione industriale in Europa.