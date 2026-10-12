Citroën 2 CV Concept: il mito rinasce elettrico al Salone di Parigi 2026

Citroën riporta in vita una leggenda dell'automobilismo con la presentazione della 2 CV Concept al Salone dell'Auto di Parigi 2026, una moderna risposta alle sfide della mobilità di domani. Il nuovo concept, ispirato allo spirito dell'originale, incarna i valori che hanno reso la 2 CV un'icona: accessibilità, leggerezza, praticità e carattere distintivo.

Con una lunghezza compatta di 3,76 metri, la 2 CV Concept punta a offrire libertà di movimento, semplicità d'uso e mobilità elettrica alla portata di tutti. Il design ripropone in chiave contemporanea tutti i tratti distintivi della mitica 2 CV, con numerosi richiami nostalgici ma uno stile moderno e accattivante. Spiccano fari rotondi separati dalla carrozzeria, una firma luminosa LED, cofano scolpito e parafanghi arrotondati, accompagnati da cerchi in acciaio da 18 pollici e pneumatici Michelin sviluppati appositamente, che integrano il celebre Double Chevron Citroën.

L'abitacolo sorprende per colore, comfort e tecnologie intuitive. Ispirato allo stile di vita libero della 2 CV originale, offre spazio, connettività e dettagli originali come la radio estraibile "Radioën", finiture in tessuto tartan giallo e materiali sostenibili tra cui vimini e plastica di origine biologica. Presente anche un tetto in tela apribile che amplifica la sensazione di apertura e libertà.

"Reinventare la 2 CV non significa replicare un'auto del passato, ma reinventare ciò che la rendeva unica: la sua semplicità, la sua accessibilità e la libertà che offriva. Con 2 CV Concept portiamo quello spirito nel mondo di oggi, per rendere la mobilità elettrica più semplice, più umana e più desiderabile. Il mondo è cambiato. Ma l'idea resta la stessa: rendere la vita più bella con Citroën", ha dichiarato Xavier Chardon, CEO Citroën.

La 2 CV Concept anticipa un modello di serie che verrà presentato entro due anni: prodotto in Europa e conforme alle future normative E-Car, sarà proposto con un prezzo di partenza intorno ai 15.000 euro, puntando a democratizzare la mobilità elettrica. Un approccio sorprendente in un mercato dove le auto diventano sempre più grandi e costose: qui invece si punta a leggerezza, efficienza e praticità.

Il peso sarà inferiore a una tonnellata, a beneficio di una batteria più piccola, costi ridotti e autonomia calibrata sulle esigenze reali degli spostamenti urbani e quotidiani. Innovazione significa anche semplificazione produttiva e riparabilità: tra le soluzioni, superfici piane, paraurti separati e facilmente sostituibili.

Tra i numerosi richiami all'iconica utilitaria, si trovano dettagli come la tartaruga sul pedale del freno e la lepre su quello dell'acceleratore, i vani portaoggetti per le uova nelle porte e la targa con tutti i soprannomi della 2 CV nel mondo. Non mancano suoni personalizzati che richiamano clacson e avviamento dell'antenata.

Un'esplosione di energia anche nei colori e nei materiali: all'esterno domina il nuovo colore Infra Red, un arancione intenso con riflessi gialli e rossi, mentre all'interno tornano motivi iconici come il tartan giallo vivace e dettagli beige che ricordano la bachelite. Tutto è pensato per trasmettere ottimismo e vitalità.

Con questa concept car, Citroën sceglie di non replicare il passato ma di reintepretare profondamente lo spirito che ha decretato il successo della 2 CV. Non si limita infatti a evocare nostalgia, ma offre una nuova visione della mobilità: più accessibile, più leggera, pragmatica e allegra. Un'auto destinata a riportare il piacere e la libertà al centro dell'esperienza di guida quotidiana, fedele alle proprie radici ma proiettata nel futuro.