Fiat Multiplay rivoluziona la mobilità: concept a Parigi, tre auto in una

Fiat presenta Multiplay al Salone di Parigi 2026: un concept che unisce MPV, SUV e pick-up in 4,45 metri. Innovazioni per spazio, versatilità e design.

Innovazione e versatilità diventano protagoniste con la presentazione di Fiat Multiplay al Salone dell'Automobile di Parigi 2026. Il nuovo concept, svelato durante l'evento Stellantis "Night Before", propone una soluzione inedita per la mobilità familiare, con una vettura capace di trasformarsi da monovolume a SUV fino a pick-up in soli 4,45 metri di lunghezza.

Al centro di Multiplay c'è l'architettura brevettata "Metamorfosi" del montante C, che permette al modulo posteriore di scorrere lungo guide integrate. In pochi gesti, la vettura passa da una configurazione familiare 6+1 a un pick-up a quattro posti con cassone aperto, rispondendo rapidamente alle mutevoli esigenze di spazio di una famiglia moderna.

L'abitacolo reinterpreta la storica filosofia Fiat dedicando dettagli a persone, bambini e animali domestici. Il nuovo "Petsenger seat" funge da seggiolino, spazio per animali, tavolino o vano portaoggetti. Finiture impermeabili e componenti multifunzionali come la sezione del cuscino utilizzabile come guinzaglio e ciotole pieghevoli rendono ogni viaggio ancora più comodo. La terza fila, spesso sacrificata in molte auto familiari, qui è resa accessibile e accogliente fino a due bambini e, all'occorrenza, anche a un adulto.

Un tocco di originalità arriva dal "Sunseat": il sedile passeggero anteriore si trasforma in una chaise longue orientata verso il retro, ideale per rilassarsi sotto il grande tetto panoramico. La vocazione per la vita all'aria aperta si ritrova nello spoiler posteriore, che diventa portabici integrato per due biciclette nella modalità pick-up.

I colori e i materiali scelti richiamano l'estate italiana e la convivialità dell'anguria: carrozzeria verde brillante, interni rosso e rosa, pavimento rosa tenue e accenti turchesi. I tessuti sono monomateriale e lavorati in 3D knit senza cuciture per ridurre gli sprechi, mentre le superfici restano morbide e versatili. La fascia della plancia evoca l'orizzonte mediterraneo, fondendo interno ed esterno secondo la filosofia "body-colour inside-out" di Fiat.

Innovativa anche la tecnologia: il display nascosto nella plancia scompare quando l'auto viene spenta, integrandosi perfettamente nell'ambiente e liberando spazio visivo.

Durante la presentazione, Olivier François ha simbolicamente consegnato le chiavi del concept a Arnaud Belloni, segnando un nuovo corso per il Marchio.

Belloni ha sottolineato: Multiplay esprime una qualità che vogliamo portare nel prossimo capitolo di FIAT: la capacità di rendere l'automobile utile nella vita quotidiana. Le esigenze delle famiglie stanno cambiando e questo concept ci permette di esplorare soluzioni capaci di evolvere insieme a loro. È un laboratorio di idee per il futuro del Marchio, incentrato su spazio, versatilità e quel carattere italiano che rende FIAT immediatamente riconoscibile.