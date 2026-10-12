Opel STX Concept: la station wagon elettrica che reinterpreta il futuro del design

Opel svela una nuova interpretazione del futuro della station wagon con la STX Concept, un prototipo elettrico presentato al Salone dell'Auto di Parigi. La vettura, nata come "Sports Tourer eXperimental Concept", incarna la prossima evoluzione della filosofia di design Opel: più audace, pura, emotiva ed efficiente.

Lo STX Concept si distingue per un frontale inedito, dominato dalla nuova firma luminosa Opel Vizor con animazioni a lamella e da un logo Blitz illuminato, posto al centro dell'Opel Compass. Il posteriore, pulito e inclinato verso il basso, offre una combinazione ideale tra spazio e modernità, assicurando massima funzionalità e forte identità visiva.

La silhouette bassa e filante della vettura, dipinta in argento e blu, è stata sviluppata per offrire efficienza e stabilità anche alle alte velocità tipiche delle Autobahn tedesche. Tra le novità tecniche spiccano cerchi in lega a tre zone ottimizzate aerodinamicamente e pneumatici Goodyear R22 285/35, che contribuiscono a un'esperienza di guida coinvolgente.

L'aerodinamica attiva è uno dei punti di forza della STX Concept, con sistemi adattivi che modificano il flusso d'aria in base alle condizioni di marcia. Diffusori posteriori mobili e elementi verticali che si estendono lateralmente garantiscono efficienza, stabilità e maggiore autonomia.

"La nostra Opel STX Concept reinterpreta l'idea di station wagon! Con il suo design audace, l'ultima concept car di Rüsselsheim conferma ciò che noi Opel concepiamo come ingegneria tedesca unita a un design visionario. La Opel STX Concept offre un assaggio di quanto possa essere entusiasmante ed emozionante la station wagon di domani - con la massima funzionalità ed efficienza. Lo studio mostra caratteristiche che si troveranno nei futuri modelli Opel e sottolinea il ruolo del costruttore tedesco come pioniere delle station wagon in Europa", ha dichiarato il CEO di Opel, Florian Huettl.

Nel solco della tradizione, lo STX Concept richiama la lunga storia Opel nel segmento delle station wagon, iniziata nel 1953 con l'Olympia Rekord Caravan e proseguita con modelli iconici come la Kadett Caravan e l'ultima Astra Sports Tourer. Il nuovo concept punta a rafforzare il ruolo pionieristico del brand offrendo tecnologie e soluzioni stilistiche innovative.

L'interno, seppur non ancora svelato nella versione definitiva, promette elementi di illuminazione immersiva, sedili leggeri e un'interpretazione evoluta del concetto "Painting with Light", già visto sulle recenti concept Opel Experimental e Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Grazie alla sua architettura elettrica e alla trazione integrale, la Opel STX Concept raggiunge una velocità massima superiore ai 200 km/h, dimostrando che efficienza, prestazioni e piacere di guida possono convivere anche nell'era elettrica.

La presentazione ufficiale dello STX Concept al Mondial de l'Auto segna un nuovo capitolo per Opel, che si conferma tra i protagonisti dell'innovazione nel panorama europeo delle station wagon.