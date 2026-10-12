PEUGEOT E-T16 Concept: potenza elettrica e design futuristico omaggiano la leggendaria 205 T16

PEUGEOT E-T16 Concept celebra la 205 T16 con 816 CV, accelerazione 0-300 km/h in 16 secondi e un design futuristico. Tecnologie avanzate e sostenibilità.

PEUGEOT alza l'asticella con un concept estremo e visionario che segna il ritorno alla leggenda: la E-T16 Concept celebra i 40 anni dalla doppia vittoria della storica 205 T16 nel mondiale rally, reinterpretando il mito in chiave totalmente elettrica.

Con una potenza combinata di 816 CV grazie a tre motori elettrici (uno anteriore e due posteriori), la E-T16 Concept è dichiarata la PEUGEOT stradale più potente mai realizzata. Il rapporto peso/potenza inferiore a 2 kg per cavallo e l'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi, fino a 300 km/h in appena 16 secondi, la posizionano nel nuovo segmento degli hyperhatch, rivaleggiando solo con prototipi come la 208 T16 Pikes Peak.

Sviluppata insieme a PEUGEOT SPORT, questa concept sfrutta tecnologie spinte all'estremo: tra le dotazioni, Torque Vectoring per la gestione dinamica della coppia tra assi e ruote posteriori, quattro dischi da 380 mm, freno a mano idraulico da rally e pneumatici Michelin sovradimensionati (275 mm anteriori, 315 mm posteriori). Tre modalità di guida regolano potenza e assetto, mentre una quarta è interamente personalizzabile dal guidatore.

L'inedito sistema di raffreddamento Side Cooling, derivato dal motorsport, mantiene elevate le prestazioni riducendo il rischio di surriscaldamento delle batterie. La gestione termica ottimizzata consente di completare tre giri del Nürburgring Nordschleife (oltre 60 km) in modalità Performance senza calo di potenza.

La E-T16 Concept non sacrifica l'uso quotidiano: architettura a 800V, batteria da 85 kWh, autonomia di 400 km WLTP e ricarica dal 10% all'80% in meno di 15 minuti rendono la supercar elettrica PRONTA per la strada.

Dal punto di vista stilistico, la nuova PEUGEOT è una dichiarazione d'intenti. Il design "Feline Future" combina richiami evidenti alla 205 T16 - come la caratteristica firma luminosa a tre artigli reinterpretata, la linea rossa retroilluminata e il colore carrozzeria Winchester Matte Grey - con soluzioni futuristiche. Passaruota scolpiti, estrattori d'aria, un grande alettone posteriore a "orecchie di gatto" e una sezione posteriore completamente apribile che mette in mostra il cuore tecnico e i due motori elettrici.

Gli interni sono ultra-sportivi e fortemente digitali. Il rinnovato i-Cockpit, completamente digitale e panoramico (display HD curvo da 21 pollici), si integra con l'innovativo volante Hypersquare di ispirazione racing e funzioni steer-by-wire per un controllo di precisione. L'abitacolo è dominato da materiali ricercati: fibra di carbonio, alluminio anodizzato, tessuti tecnici e pelle riciclata Pelinova, che offre la sensorialità della vera pelle ma con un impatto ambientale ridotto. Spicca anche la scenografica striscia rossa, richiamo alla storia della Casa del Leone, che decora sia la carrozzeria sia i sedili a guscio.

Matthias HOSSANN, Direttore del Design PEUGEOT, ha dichiarato: E-T16 CONCEPT reinterpreta le linee della futura PEUGEOT E-208, spingendo ogni proporzione all'estremo. Un design radicale che celebra la nostra eredità e trasforma potenza e sportività in un vero linguaggio di design.

L'impegno per la sostenibilità è centrale: oltre ai materiali riciclati, la Concept utilizza batterie ad alta densità energetica e anticipa una generazione di i-Cockpit capace di unire piacere di guida ed emissioni zero. Il tutto con la possibilità di vivere un'esperienza sportiva senza eguali, ma responsabile e pronta per la strada del futuro.

La PEUGEOT E-T16 Concept segna un nuovo standard nel segmento elettrico ad alte prestazioni, celebrando la storia del marchio e anticipando le linee e le emozioni che caratterizzeranno la prossima E-208.