ASUS lancia i nuovi laptop ProArt e il mini PC GR1X con NVIDIA RTX Spark

ASUS apre i preordini dei laptop ProArt P16 e P14 e del mini PC GR1X, dotati di NVIDIA RTX Spark per AI locale, creatività e sviluppo avanzato.

ASUS ha annunciato l'apertura dei preordini per i nuovi laptop ProArt P16 e P14 insieme al compatto mini PC ProArt GR1X, tutti dotati della rivoluzionaria piattaforma NVIDIA RTX Spark. I nuovi dispositivi sono progettati per creator, sviluppatori AI e gamer che cercano le massime prestazioni di intelligenza artificiale e grafica all'interno dell'ambiente sicuro e affidabile di Windows. I prodotti saranno acquistabili sull'ASUS eShop a partire dal 16 ottobre con prezzi che partono da 3.599 euro per il ProArt P14 e 4.599 euro per il ProArt P16.

NVIDIA RTX Spark rappresenta una svolta per il computing locale, combinando GPU NVIDIA Blackwell RTX, CPU NVIDIA Grace e memoria unificata fino a 128 GB. Questi sistemi offrono fino a 1 petaflop di prestazioni AI, superando i limiti dei PC tradizionali e consentendo l'esecuzione diretta di avanzati workflow AI senza dipendenza dal cloud. La memoria estesa permette di gestire modelli linguistici di grandi dimensioni, pipeline complesse per immagini e video, nonché lo sviluppo di agenti autonomi direttamente in locale.

Il coinvolgimento di soluzioni come Hermes Agent di Nous Research e la piattaforma open-source ComfyUI garantisce agli utenti la possibilità di sviluppare, personalizzare e gestire workflow AI utilizzando un linguaggio naturale e strumenti consolidati. Abbiamo creato Hermes per offrire un'intelligenza che si possa davvero possedere, invece di limitarsi a noleggiarla. I PC ProArt RTX Spark mettono a disposizione la memoria necessaria per eseguire localmente modelli potenti, consentendo a Hermes di gestire ComfyUI e MuseTree, lavorare sui file e mantenere questi workflow sul computer dell'utente, ha dichiarato Dillon Rolnick, CEO di Nous Research. Anche Yoland Yan, CEO e cofondatore di Comfy, ha sottolineato: I creator vogliono utilizzare i migliori modelli di intelligenza artificiale sui propri dispositivi, mantenendo il pieno controllo. I PC ProArt RTX Spark dispongono della memoria necessaria per gestire localmente workflow complessi per immagini e video, mentre ComfyUI rende questi workflow semplici da condividere, riutilizzare e affidare ad agenti come Hermes.

ProArt P16 e P14 si distinguono per il design sottile e leggero, senza rinunciare alla potenza. Il P16, con uno spessore di 12,9 mm e un peso di 1,77 kg, è il laptop ProArt da 16 pollici più sottile mai realizzato, mentre il P14, con soli 1,48 kg, è il più leggero della serie. Entrambi presentano display ASUS Lumina Pro OLED ad altissima fedeltà cromatica e batteria di lunga durata. Le finiture in Nano Black o Neo White, le porte I/O complete e il touchpad aptico completano un'esperienza pensata per la creatività in mobilità.

Il mini PC ProArt GR1X offre funzionalità AI agentica sempre attive in uno chassis compatto di soli 150 × 150 × 51 mm. Grazie al sistema di raffreddamento a doppia ventola, alla memoria unificata e alla connettività di ultima generazione (10GbE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e supporto fino a quattro display 4K), rappresenta una soluzione ideale per studi creativi, team di sviluppo e spazi di lavoro condivisi.

Uno dei punti cardine di questi sistemi è la libertà di gestione dell'AI locale, che trasforma i costi variabili dei servizi cloud in una capacità predicibile e protegge privacy e proprietà intellettuale, lasciando prompt, file e modelli direttamente sui dispositivi. Gli utenti potranno scegliere tra AI in locale, in cloud o in modalità ibrida, adattando le prestazioni alle proprie esigenze di sicurezza, costi e workflow.

La piattaforma ASUS ProArt RTX Spark garantisce il supporto a una vasta gamma di applicazioni creative e dello sviluppo AI grazie all'ecosistema NVIDIA CUDA e a soluzioni integrate come MuseTree e StoryCube per la generazione locale di immagini, video e organizzazione intelligente dei contenuti.

Oltre ai nuovi PC, ASUS amplia il suo portafoglio AI con sistemi GeForce RTX serie 50, workstation professionali Ascent GX10 e ExpertCenter Pro, offrendo soluzioni che vanno dal singolo laptop alle infrastrutture aziendali. ASUS si conferma così protagonista nel portare soluzioni di AI agentica e generativa in ogni contesto, dal personale all'enterprise.

I nuovi ProArt P16, P14 e il mini PC GR1X saranno disponibili dal 16 ottobre in diverse configurazioni, segnando un'importante evoluzione per la creatività, la produttività e lo sviluppo AI su Windows.