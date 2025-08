Leapmotor: la T03 è l’auto BEV più venduta in Italia a Luglio

Leapmotor festeggia un mese di luglio da record, segnando un traguardo significativo nel mercato delle auto elettriche italiane. La casa automobilistica ha infatti registrato 371 immatricolazioni complessive, segnando un incremento del 14% rispetto al mese precedente. Questo risultato eccezionale posiziona Leapmotor al settimo posto nel ranking generale italiano delle vetture BEV, con una quota di mercato del 5,0%.

Significativamente, nel settore dei privati, Leapmotor è riuscita a conquistare la terza posizione grazie a una quota di mercato dell’8,9%, riflettendo un crescente interesse dei consumatori italiani verso la mobilità elettrica offerta a prezzi competitivi e con ottime prestazioni.

Per quanto riguarda i singoli modelli, la Leapmotor T03 si distingue come la vettura BEV più venduta a luglio, con 282 unità vendute. Questa city car è particolarmente apprezzata per il suo bilanciamento tra tecnologia avanzata, efficienza e accessibilità economica. Con una potenza di 95 CV e un’autonomia che raggiunge fino a 395 km in città, la T03 si afferma come la best seller nel segmento A, rafforzandosi ulteriormente grazie alla ricarica rapida che permette di passare dal 30% all’80% in soli 36 minuti.

Con un prezzo di lancio di 15.900€, la Leapmotor T03 si pone come una delle opzioni più accessibili e accessoriate nel mercato italiano delle auto elettriche urbane. Questa offerta competitiva la rende particolarmente allettante per chi cerca innovazione, sostenibilità e praticità in un’unica soluzione. Come affermato da Federico Scopelliti, Country Manager di Leapmotor Italia, “la T03 rappresenta la perfetta sintesi tra innovazione, sostenibilità e praticità urbana. I risultati di luglio dimostrano che gli automobilisti italiani sanno apprezzare la mobilità elettrica, se proposta con i giusti contenuti e ad un prezzo accessibile”.