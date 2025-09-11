Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Leapmotor protagonista a Monaco di Baviera

Published

Leapmotor ha una forte presenza a Monaco di Baviera allo IAA Mobility 2025 che si concluderà il 14 settembre e che si snoda tra gli stand al coperto del quartiere espositivo e nel centro storico della città tedesca dove è anche possibile fare test drive. L’evento segna un momento cruciale per il marchio – l’anteprima mondiale del B05 e il lancio commerciale del Leapmotor B10 – con un importante balzo in avanti nell’espansione globale di Leapmotor e nella sua continua evoluzione nella mobilità elettrica intelligente.

Al Messe Exhibition, Leapmotor ha presentato lunedì scorso, in occasione della giornata riservata alla stampa specializzata, il B05 in anteprima mondiale e ha dato inizio al lancio commerciale del Leapmotor B10, offrendo un’esperienza coinvolgente del design del brand, nei progressi tecnologici e nella visione futura. Leapmotor ha poi incontrato la stampa internazionale, con interviste e tavole rotonde, e ha fornito approfondimenti sulla direzione strategica e sui progressi tecnologici di Leapmotor in Cina e a livello globale.

A partire dal 9 settembre, Leapmotor è anche presente nel centro di Monaco, con diverse attivazioni. Nello stand in Ludwigstraße 16 mette in mostra tre modelli in un ambiente vivace e interattivo: il nuovo B10 C-SUV, progettato per una nuova generazione di clienti che ricerca tecnologia intelligente, mobilità sostenibile e design; la T03 city-car 100% elettrica, per migliorare l’esperienza di guida in città, dimensioni compatte e design moderno, e la C10 D-SUV, la soluzione di Leapmotor di mobilità elettrica per le famiglie moderne, con propulsori BEV e Range Extended EV; un D-SUV che unisce innovazione e comfort.

L’Open Space presenta anche il nuovo Telaio Leap 3.5 Architecture, sottolineando l’attenzione di Leapmotor all’ingegneria all’avanguardia e alla flessibilità modulare. Questa nuova piattaforma introduce il sistema di controllo del dominio centrale più compatto e unificato al mondo attraverso un cablaggio di solo 996 metri, il migliore della categoria. Supporta fino a 22 unità ECU e oltre 200 interfacce open source.

Presso lo stand Leapmotor in Ludwigstraße, i visitatori sono stati invitati a provare l’emozione del Leapmotor Speed-Challenge, una competizione di ping pong ispirata al concetto di “China Speed”, la gara è stata organizzata in collaborazione con myTischtennis, la più grande piattaforma di ping-pong online della Germania. Più di 1.000 persone hanno partecipato allo Speed Challenge presso lo stand Leapmotor, e messo alla prova i loro riflessi e la loro precisione cercando di inviare una pallina di plastica da 40 millimetri oltre la rete nel modo più veloce e preciso possibile.

Presso lo Stand di Leapmotor a Monaco di Baviera, i visitatori possono anche scoprire l’Ecosistema Free2move Charge, una soluzione di ricarica intelligente e innovativa progettata per potenziare i Clienti Leapmotor. Questo sistema rende la ricarica semplice e fluida, offrendo servizi integrati che supportano la mobilità elettrica quotidiana con comodità e affidabilità.

La seconda sede di Leapmotor nel centro della città è l’Area di Test Drive, per sperimentare in prima persona la tecnologia, prestazioni e confort: Leapmotor T03 city car 100% elettrica e D-SUV C10 offrono al pubblico un’esperienza di guida emozionante e sostenibile.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Motori

GSE in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e Nuovo Opel Mokka GSE

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Moda

Inter e Pirelli: 30 anni di partnership celebrati con il PIRELLI Cap – Edizione Speciale Inter

Motori

DR Automobiles investe 70 milioni a Macchia d’Isernia e rilancia lo stabilimento di Anagni
Juventus e adidas presentano il nuovo Third Kit 2025-26

Moda

Juventus e adidas presentano il nuovo Third Kit 2025-2026, eleganza ispirata ai vigneti piemontesi
Fiat 500e, con incentivi statali, ora a 9.950 euro

Motori

Fiat 500e, con incentivi statali, ora a 9.950 euro
Google Pixel 10 Pixelateria Milano

Tecnologia

Google Pixel 10 arriva a Corso Garibaldi a Milano con la Pixelateria

Spettacolo

Laura Pausini: il Grande Ritorno con un Nuovo Singolo, Album e Tour Mondiale

Motori

Jeep protagonista a Kalemana Festival e Wanderlust 108

Spettacolo

DIORA MADAMA: pubblica il singolo “BOSSA X AVERTI”, da oggi fuori ovunque

Motori

BYD smentisce Stellantis: in Germania supera Leapmotor, Alfa Romeo e insidia Jeep

Motori

Opel Astra Sports Tourer Hybrid: campionessa delle lunghe distanze

Moda

24Bottles presenta la nuova collezione A/I 2025: “Hey! Life’s better with a wave”

Sport

Citroën si proietta al futuro: ufficiale l’approdo in Formula E

Giochi

ASUS ROG lancia nuove periferiche eSport: Falcata, Harpe II Ace e Sheath II XXL

Moda

Columbia presenta la nuova collezione outdoor per l’autunno 2025

Società

Dainese dona a UNICEF il kit 1/46 Soleluna Vale46 Anniversario indossato da Valentino Rossi al Mugello

Spettacolo

Carl Brave annuncia il Notti Brave Amarcord Tour 2025

Moda

Thule: innovazione e stile per il ritorno alla routine quotidiana

Motori

La nuova Kia Stonic rompe gli schemi e si rinnova nel look

Motori

Hyundai al Torino Auto Show 2025 con IONIQ 9 e una concept ispirata al gaming

Moda

CUPRA Design House a IAA Mobility 2025: moda, lifestyle e innovazione oltre l’automotive

Motori

Leapmotor protagonista a Monaco di Baviera

Giochi

PlayStation e Panini insieme per celebrare 30 anni di gaming
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Jeep protagonista a Kalemana Festival e Wanderlust 108

Nel contesto sempre più attento al benessere e alla mobilità sostenibile, Jeep si distingue come protagonista di due eventi chiave in Italia. L’iconico marchio,...

13 ore ago

Motori

BYD smentisce Stellantis: in Germania supera Leapmotor, Alfa Romeo e insidia Jeep

Arriva la risposta di BYD alle dichiarazioni dell’Amministratore Delegato di Stellantis, Antonio Filosa, che aveva affermato pubblicamente che “in Germania Leapmotor ha venduto più...

16 ore ago

Motori

Opel Astra Sports Tourer Hybrid: campionessa delle lunghe distanze

L’ultimo test sulle prestazioni della Opel Astra Sports Tourer Hybrid mette in luce un’auto che ridefinisce l’efficienza e la versatilità per lunghi viaggi. Condotta...

16 ore ago

Sport

Citroën si proietta al futuro: ufficiale l’approdo in Formula E

Citroën ha annunciato il suo ingresso ufficiale nell’ABB FIA Formula E World Championship a partire dalla prossima stagione, segnando un ritorno storico alle competizioni...

18 ore ago