Leapmotor protagonista a Monaco di Baviera

Leapmotor ha una forte presenza a Monaco di Baviera allo IAA Mobility 2025 che si concluderà il 14 settembre e che si snoda tra gli stand al coperto del quartiere espositivo e nel centro storico della città tedesca dove è anche possibile fare test drive. L’evento segna un momento cruciale per il marchio – l’anteprima mondiale del B05 e il lancio commerciale del Leapmotor B10 – con un importante balzo in avanti nell’espansione globale di Leapmotor e nella sua continua evoluzione nella mobilità elettrica intelligente.

Al Messe Exhibition, Leapmotor ha presentato lunedì scorso, in occasione della giornata riservata alla stampa specializzata, il B05 in anteprima mondiale e ha dato inizio al lancio commerciale del Leapmotor B10, offrendo un’esperienza coinvolgente del design del brand, nei progressi tecnologici e nella visione futura. Leapmotor ha poi incontrato la stampa internazionale, con interviste e tavole rotonde, e ha fornito approfondimenti sulla direzione strategica e sui progressi tecnologici di Leapmotor in Cina e a livello globale.

A partire dal 9 settembre, Leapmotor è anche presente nel centro di Monaco, con diverse attivazioni. Nello stand in Ludwigstraße 16 mette in mostra tre modelli in un ambiente vivace e interattivo: il nuovo B10 C-SUV, progettato per una nuova generazione di clienti che ricerca tecnologia intelligente, mobilità sostenibile e design; la T03 city-car 100% elettrica, per migliorare l’esperienza di guida in città, dimensioni compatte e design moderno, e la C10 D-SUV, la soluzione di Leapmotor di mobilità elettrica per le famiglie moderne, con propulsori BEV e Range Extended EV; un D-SUV che unisce innovazione e comfort.

L’Open Space presenta anche il nuovo Telaio Leap 3.5 Architecture, sottolineando l’attenzione di Leapmotor all’ingegneria all’avanguardia e alla flessibilità modulare. Questa nuova piattaforma introduce il sistema di controllo del dominio centrale più compatto e unificato al mondo attraverso un cablaggio di solo 996 metri, il migliore della categoria. Supporta fino a 22 unità ECU e oltre 200 interfacce open source.

Presso lo stand Leapmotor in Ludwigstraße, i visitatori sono stati invitati a provare l’emozione del Leapmotor Speed-Challenge, una competizione di ping pong ispirata al concetto di “China Speed”, la gara è stata organizzata in collaborazione con myTischtennis, la più grande piattaforma di ping-pong online della Germania. Più di 1.000 persone hanno partecipato allo Speed Challenge presso lo stand Leapmotor, e messo alla prova i loro riflessi e la loro precisione cercando di inviare una pallina di plastica da 40 millimetri oltre la rete nel modo più veloce e preciso possibile.

Presso lo Stand di Leapmotor a Monaco di Baviera, i visitatori possono anche scoprire l’Ecosistema Free2move Charge, una soluzione di ricarica intelligente e innovativa progettata per potenziare i Clienti Leapmotor. Questo sistema rende la ricarica semplice e fluida, offrendo servizi integrati che supportano la mobilità elettrica quotidiana con comodità e affidabilità.

La seconda sede di Leapmotor nel centro della città è l’Area di Test Drive, per sperimentare in prima persona la tecnologia, prestazioni e confort: Leapmotor T03 city car 100% elettrica e D-SUV C10 offrono al pubblico un’esperienza di guida emozionante e sostenibile.