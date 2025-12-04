Leapmotor raggiunge un nuovo record di consegne in Cina: oltre 70.300 veicoli a novembre

Leapmotor continua la sua sorprendente ascesa nel mercato automobilistico cinese e internazionale. L’azienda ha registrato a novembre 2025 un nuovo record di consegne, superando per la prima volta la soglia dei 70.300 veicoli consegnati in un solo mese. Con 70.327 unità complessive tra mercato domestico ed esportazioni, Leapmotor segna il settimo mese consecutivo di performance da primato e un incremento del 75% rispetto a novembre 2024.

Nel periodo compreso tra gennaio e novembre 2025, la casa automobilistica ha consegnato complessivamente 536.132 veicoli, con un aumento anno su anno del 113%. Tale risultato consolida ulteriormente la posizione del marchio nel panorama delle nuove mobilità elettriche e a autonomia estesa.

L’azienda aveva già annunciato lo scorso 15 novembre di aver superato la soglia delle 500.000 unità consegnate prima della fine dell’anno, raggiungendo così in anticipo il proprio obiettivo annuale. Questo risultato evidenzia la costante e rapida crescita di Leapmotor, sostenuta da una rinnovata gamma di prodotti e da un piano strategico mirato all’espansione nei mercati globali.

In Cina, la crescita del marchio è trainata da un ciclo di nuovi modelli che ha ricevuto un’accoglienza positiva dal mercato. Tra questi spiccano la Lafa5 (nome globale B05), una berlina elettrica presentata il 27 novembre, il SUV elettrico compatto A10 (B03X), debuttato al Salone di Guangzhou, e il SUV D19 nella versione a autonomia estesa, equipaggiato con un pacco batterie da 80 kWh.

L’attuale gamma di Leapmotor copre tutti i principali segmenti del mercato cinese con modelli che vanno dalla piccola city car T03 fino ai SUV di fascia alta come C16 e C11, passando per le berline B10 e C01. I modelli T03 e B01 sono proposti esclusivamente come veicoli elettrici a batteria (BEV), mentre gli altri modelli offrono anche varianti a autonomia estesa (REEV), una soluzione che coniuga efficienza e flessibilità per gli utenti.

Fondata nel 2015, Leapmotor si presenta come un’impresa tecnologica specializzata in veicoli elettrici intelligenti. L’azienda opera nella progettazione, ricerca e sviluppo e produzione di veicoli elettrici, oltre che in sistemi avanzati di guida assistita, controllo elettronico del motore, sviluppo di batterie e soluzioni cloud per la connettività dei veicoli. Con sede a Hangzhou, nella provincia di Zhejiang, la società distingue la propria offerta grazie a un modello fortemente integrato: oltre il 65% dei componenti principali è progettato e prodotto internamente.

Tra le innovazioni più rilevanti introdotte da Leapmotor figurano il primo sistema di azionamento elettrico “otto in uno” del settore, la prima tecnologia CTC (cell-to-chassis) per l’integrazione strutturale delle batterie prodotta in serie e un’architettura elettronica centralizzata “quattro in uno” che rappresenta una pietra miliare nell’ingegneria dei veicoli elettrici.

Il gruppo adotta una filosofia incentrata sull’utente, offrendo ai clienti un’ampia scelta di configurazioni e tecnologie. L’attuale line-up comprende i modelli B01, B10, C16, C10, C11, C01 e T03, con la possibilità di scegliere tra alimentazione completamente elettrica o a autonomia estesa.

Dal 2023, Leapmotor è parte del portafoglio di investimenti del Gruppo Stellantis. All’inizio di maggio 2024, la collaborazione si è concretizzata nella nascita della joint venture internazionale Leapmotor International, creata per supportare l’espansione del marchio nei mercati esteri e accelerare la diffusione della mobilità elettrica di nuova generazione.