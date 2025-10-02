Leapmotor: record di vendite in Cina oltre 66.600 unità vendute a settembre

Leapmotor ha raggiunto un traguardo significativo nel settembre 2025, stabilendo un nuovo record di vendite in Cina con 66.657 unità vendute, tra mercato interno ed esportazioni. Questo risultato segna un incremento del 17% rispetto ad agosto 2025, quasi raddoppiando i risultati su base annua e superando per la prima volta la soglia delle 60.000 unità mensili. Per sette mesi consecutivi, Leapmotor si è affermata come leader tra le start-up di New Energy Vehicles.

Nel terzo trimestre del 2025, Leapmotor ha effettuato consegne record pari a 173.852 veicoli, registrando un incredibile aumento del 102% su base annua. Questo risultato porta il totale delle consegne da inizio anno a 395.516 veicoli, con un impressionante incremento del 129% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Una tappa significativa è stata raggiunta il 25 settembre, quando Leapmotor ha annunciato la produzione del suo milionesimo veicolo, diventando il secondo produttore tra le start-up di auto in Cina a entrare nel prestigioso “Million Club”. Questo traguardo è il risultato di una solida strategia basata su “R&D globale” e sul concetto di “tecnologia inclusiva”. Leapmotor ha impiegato solo 343 giorni per passare da 500.000 a un milione di auto prodotte, stabilendo un record nel settore delle start-up cinesi di auto elettriche per la rapidità di crescita.

L’8 settembre, al Salone Internazionale dell’Automobile di Monaco 2025, Leapmotor ha presentato la nuova strategia personalizzata B05. Questo modello, basato sull’innovativa LEAP 3.5 Architecture, è posizionato come coupé sportiva premium, ideale per un pubblico giovane, urbano e sportivo. Il lancio in Cina del Leapmotor B05 è previsto per il quarto trimestre del 2025, con un’espansione globale prevista nel 2026.

Il primo modello globale della serie Leapmotor B, il B10, è stato lanciato nei mercati esteri a settembre, con consegne iniziate simultaneamente in Europa. Entro il 2025, il modello B10 raggiungerà oltre 20 paesi in tutto il mondo, compresi il Medio Oriente, l’Africa, l’Asia-Pacifico e il Sud America.

Guardando al futuro, Leapmotor intende trasformare il suo sistema produttivo efficiente, i risultati di R&D avanzati e l’espansione mondiale in una maggiore competitività sul mercato, rafforzando ulteriormente la propria posizione come leader nel settore dei veicoli elettrici intelligenti.