Leapmotor sceglie il Salone dell’Auto di Bruxelles 2026 per mostrare il futuro della mobilità elettrica accessibile.

Leapmotor accelera in Europa e sceglie il Salone dell’Auto di Bruxelles 2026 per mostrare il futuro della mobilità elettrica accessibile. Il marchio cinese, protagonista di una delle crescite più rapide nel panorama dei veicoli a nuova energia, ha svelato in Belgio la propria strategia di espansione globale e una serie di novità chiave destinate anche al mercato europeo, confermando l’Europa come area centrale dei propri piani di sviluppo.

Grazie alla partnership strategica con Stellantis, Leapmotor è oggi presente in oltre 40 mercati distribuiti su quattro continenti e può contare su una rete che si avvicina a 1.700 punti vendita e assistenza. Numeri che raccontano un’azienda in piena accelerazione e che trovano ulteriore conferma nei risultati commerciali: dalla fondazione a oggi sono stati consegnati oltre un milione di veicoli e il solo 2025 si è chiuso con circa 600.000 unità vendute, un record che vale a Leapmotor la leadership tra i marchi start-up NEV cinesi.

Al centro della visione del brand c’è un principio chiaro, ribadito anche dal CEO di Leapmotor International, Tianshu Xin: qualità, coerenza e accessibilità. “Ogni prodotto Leapmotor è concepito per offrire veicoli eccellenti e di alta qualità a un prezzo accessibile”, un messaggio che sintetizza l’approccio industriale e commerciale del costruttore.

L’Europa rappresenta oggi la regione più strategica per Leapmotor. Il 2025 è stato il primo anno completo di presenza sul mercato europeo e ha segnato la costruzione delle fondamenta: tre modelli lanciati, oltre 800 punti vendita attivati e più di 35.000 veicoli immatricolati in dodici mesi. Il 2026, come sottolineato a Bruxelles, sarà l’anno dell’accelerazione.

Tra le novità più attese spicca l’anteprima europea della Leapmotor B03X, modello che inaugura un nuovo capitolo nel segmento compatto. Si tratta del primo veicolo sviluppato su una piattaforma globale completamente nuova, pensata per rispondere agli standard internazionali e alle esigenze concrete degli utenti. Compatta, agile e pensata per l’uso urbano, la B03X mantiene però spazio e comfort da segmento superiore, proponendosi come sintesi di innovazione, design rassicurante e mobilità elettrica senza compromessi.

Accanto a lei, Leapmotor ha svelato completamente la nuova B05, modello che completa l’offerta nel segmento C con un’impronta fortemente sportiva. Linee scolpite, assetto coupé a carreggiata larga e dettagli come le portiere senza cornice e i cerchi da 19 pollici definiscono un’estetica decisa, mentre le prestazioni parlano di uno 0-100 km/h in 6,7 secondi. La B05 punta su tecnologia avanzata, autonomia fino a 460 km WLTP e ricarica rapida, ma anche su un abitacolo curato nei minimi dettagli, dominato da un grande schermo centrale da 14,6 pollici e da soluzioni pensate per il comfort quotidiano. È il modello dedicato a chi cerca stile, prestazioni e tecnologia in un’unica proposta elettrica.

Grande attenzione anche alla Leapmotor B10 REEV Hybrid, che segna l’arrivo in Europa della tecnologia range extender già vista su altri modelli del marchio. Dopo il debutto della B10 completamente elettrica, la versione REEV combina la trazione elettrica con un generatore a benzina da 1,5 litri, offrendo un’autonomia complessiva fino a 900 km e mantenendo la sensazione di guida tipica di un’auto elettrica. Gli ordini aprono in Belgio dal 9 gennaio con un prezzo di partenza di 29.900 euro, mentre il lancio negli altri mercati europei, Italia compresa, è previsto entro la fine del mese.

La B10 REEV Hybrid si propone come soluzione concreta per chi desidera la mobilità elettrica ma non vuole rinunciare alla libertà nei lunghi viaggi. Ampio spazio interno, interfaccia digitale basata su LEAP OS 4.0 Plus, display ad alta definizione e un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida confermano l’approccio di Leapmotor, orientato a un equilibrio tra tecnologia, sicurezza e facilità d’uso.

Con una gamma in rapida evoluzione, una presenza europea sempre più solida e una visione chiara di crescita globale, Leapmotor punta a ridefinire il concetto di mobilità elettrica accessibile in Europa. Il Salone dell’Auto di Bruxelles 2026 diventa così il palcoscenico ideale per ribadire una missione ambiziosa: rendere la mobilità elettrica avanzata, elegante e sostenibile una realtà concreta per un pubblico sempre più ampio.