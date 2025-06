Leapmotor si espande rapidamente in Europa: aprono 600 punti vendita e assistenza

Leapmotor, uno dei più dinamici marchi di veicoli elettrici provenienti dalla Cina, sta vivendo una rapida espansione in Europa. Con l’impegno di offrire eccellenza tecnologica insieme a una mobilità accessibile e sostenibile per tutti, la casa automobilistica ha recentemente celebrato l’apertura di ben 600 Punti Vendita e Assistenza (POS) in tutto il continente. Il risultato, raggiunto attraverso una serie di nomine di concessionari e partnership strategiche, rispecchia fedelmente l’ambizioso piano di sviluppo europeo di Leapmotor, avviato nella seconda metà del 2024.

“Questa rapida espansione – ha dichiarato Danilo Annese, Responsabile delle Operazioni Commerciali Europee di Leapmotor International – sottolinea il nostro impegno nella costruzione di un ecosistema EV realmente incentrato sul cliente in Europa. Non stiamo solo ampliando la nostra presenza, ma ci stiamo assicurando che i Clienti di Leapmotor possano contare su un supporto e un servizio completi ovunque si trovino”.

Leapmotor sta mirando a superare i 700 punti vendita entro la fine del 2025 nei paesi del G10 e nei principali mercati importatori, consolidando così la sua posizione come leader nel settore dei veicoli elettrici in Europa. La chiave del loro successo risiede nello sviluppo di una rete robusta di concessionari e centri di assistenza, il che garantisce ai clienti una rapida ed affidabile assistenza locale. Grazie a questo approccio, il tempo medio necessario per raggiungere un punto vendita o assistenza Leapmotor è destinato a diminuire sotto i 25 minuti in tutta Europa.

La strategia di espansione di Leapmotor include l’ingresso in nuovi mercati come Irlanda, Bulgaria, e diversi paesi dell’Europa Centrale quali Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria e Croazia, attraverso collaborazioni di alto profilo. In Irlanda, Leapmotor ha stretto una partnership con Gowan Auto, un noto distributore automobilistico, per il lancio della city car T03 e del SUV C10 entro settembre 2025. In Europa Centrale, il noto distributore Emil Frey Group supporterà l’espansione in cinque paesi grazie alla sua vasta rete di vendita e post-vendita.

Nel processo di espansione verso nuove frontiere europee, Leapmotor conserva il suo impegno per offrire tecnologia EV all’avanguardia e un’esperienza utente impeccabile. La loro strategia europea, centrata sulla capillarità e la vicinanza al cliente, è progettata per garantire un accesso facile e veloce al supporto professionale, migliorando non solo la soddisfazione del cliente ma anche promuovendo una più vasta adozione della mobilità elettrica nei mercati maturi ed emergenti.