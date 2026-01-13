Leasys e BEI insieme per una mobilità elettrica da 600 milioni di euro

Leasys e la Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno firmato un nuovo accordo di finanziamento finalizzato a sostenere la transizione verso una mobilità a zero emissioni in Europa. L’intesa, del valore complessivo di 600 milioni di euro, nasce nell’ambito del progetto “Pan-European Clean Fleet Transport” e prevede la distribuzione di 24.000 veicoli elettrici in dieci Paesi europei, tra cui Italia, Francia, Germania, Spagna e Portogallo.

Il piano si inserisce nella strategia congiunta delle due realtà per accelerare la diffusione della mobilità sostenibile e promuovere la decarbonizzazione del trasporto su strada. La BEI fornirà una linea di credito da 300 milioni di euro, mentre Leasys investirà una cifra equivalente, contribuendo pariteticamente al progetto.

Secondo Leasys, il nuovo programma consentirà di ampliare in modo sostanziale l’offerta di veicoli elettrici a disposizione di aziende e privati, sostenendo nel contempo lo sviluppo della filiera europea della mobilità green. Le nuove flotte garantiranno performance ambientali nettamente superiori alla media di mercato, con effetti positivi sulla riduzione delle emissioni e sul miglioramento della qualità dell’aria nei contesti urbani.

“Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra collaborazione con la BEI attraverso un accordo che accelera la diffusione di una flotta moderna, competitiva e interamente elettrica in Europa”, ha dichiarato Andrea Bandinelli, CEO di Leasys. “Questo finanziamento ci permette di rispondere in modo più efficace alla crescente domanda di mobilità a emissioni zero proveniente da aziende e privati nei mercati in cui operiamo”.

Anche la BEI sottolinea l’importanza della partnership nel quadro delle sue strategie climatiche. “Il sostegno alla mobilità sostenibile è centrale per gli obiettivi climatici della BEI. Le società di noleggio e leasing, che gestiscono milioni di veicoli e rinnovano regolarmente le proprie flotte, occupano una posizione privilegiata per stimolare l’elettrificazione del parco circolante europeo. Sostenere aziende come Leasys è un modo efficace per accelerare l’elettrificazione dell’UE e accompagnare la transizione dell’Europa verso un’economia a basse emissioni di carbonio”, ha affermato il Vicepresidente della BEI Ambroise Fayolle.

L’iniziativa rappresenta il primo progetto congiunto tra Leasys e BEI e conferma la volontà di entrambi i partner di favorire lo sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile su larga scala. Attraverso questa cooperazione, si punta non solo a ridurre le emissioni, ma anche a rafforzare la competitività industriale europea nel settore elettrico, incentivando investimenti e innovazione tecnologica in un comparto sempre più strategico.

Leasys, joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, è oggi uno dei punti di riferimento nel noleggio a medio e lungo termine e nella gestione delle flotte aziendali. Con una flotta di oltre 950.000 veicoli e presenza in undici Paesi europei, la società continua a consolidare la propria missione orientata verso una mobilità efficiente, digitale e sostenibile.

Il progetto con la BEI segna un passaggio decisivo per il settore del leasing e del car rental elettrico in Europa. La collaborazione potrà fungere da modello per future iniziative mirate alla decarbonizzazione del trasporto su scala continentale, rafforzando l’impegno comune nell’affrontare la sfida climatica e costruendo un futuro a emissioni sempre più contenute per la mobilità europea.