Leasys lancia e-MOVE il noleggio a lungo termine dei veicoli a basse emissioni

Leasys, l’azienda di noleggio a lungo termine partecipata da Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, ha lanciato e-MOVE, una soluzione innovativa dedicata esclusivamente ai veicoli a basse emissioni. Questo nuovo prodotto si propone di offrire una mobilità sostenibile a tutti coloro che desiderano usufruirne con semplicità.

Con e-MOVE Leasys riafferma il proprio impegno nel guidare la transizione all’elettrico, offrendo un prodotto che risponde alle attuali esigenze di mercato e rende la mobilità elettrica più accessibile a tutti.

La gamma di servizi offerti da e-MOVE è su misura per soddisfare le esigenze di diversi tipi di clienti, dalla clientela privata, alle piccole e medie imprese fino alle grandi aziende e alle flotte. Il prodotto, inoltre, si integra perfettamente con l’iniziativa “Elettrico Facile” di Stellantis, che punta a rendere il passaggio ai veicoli elettrici semplice e accessibile a tutti gli automobilisti.

Tra i servizi offerti, troviamo la easyWallbox per la ricarica domestica, un voucher per le prime ricariche sulla rete pubblica e l’accesso a un’app che facilita l’individuazione delle colonnine di ricarica. Inoltre, grazie a e-MOVE, i clienti possono conoscere fin da subito il prezzo di acquisto del veicolo a fine noleggio, garantendo trasparenza e sicurezza.

Inoltre, Leasys offre servizi per l’implementazione dell’infrastruttura di ricarica presso l’azienda, o la fornitura di wallbox connesse e il relativo servizio di installazione.

Con Leasys e-MOVE, guidare un veicolo elettrico diventa più conveniente che mai, con offerte interessanti come la LEAPMOTOR T03 BEV 37.3KWH DESIGN a 229€ al mese o la JEEP AVENGER BEV Longitude a 462€ al mese.

Leasys si conferma come pioniere di una nuova idea di mobilità fluida, integrata e sostenibile, pensata per clienti di tutte le dimensioni. Con una flotta di 900.000 veicoli e operativa in 11 Paesi europei, l’azienda si impegna a promuovere una mobilità efficiente, razionale, sicura e sostenibile.