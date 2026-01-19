Leasys leader in Italia nel noleggio a lungo termine

Connect with us

Published

Nel 2025 il mercato automobilistico italiano ha vissuto una nuova fase di crescita del noleggio come formula di accesso alla mobilità, superando il 30% delle immatricolazioni complessive nel Paese. In questo contesto, Leasys consolida la propria leadership nel noleggio a lungo termine, conquistando una quota di mercato del 24% con oltre 98.000 vetture immatricolate.

La società, joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, si conferma come il principale operatore nazionale nel settore del noleggio a lungo termine (NLT). La crescita di Leasys è stata trasversale a tutti i segmenti: nelle Passenger Car l’azienda registra una quota del 22%, mentre nel comparto dei veicoli commerciali leggeri (LCV) tocca il 37%.

Un risultato che, secondo quanto evidenziato nel bilancio dell’azienda, testimonia la coerenza della strategia di sviluppo e la capacità di adattarsi alle diverse esigenze del mercato, sempre più orientato verso soluzioni di mobilità flessibili, sostenibili e integrate. La capacità di presidiare l’intera catena del valore, unita a un’offerta modulare, consente a Leasys di intercettare in modo efficace le esigenze eterogenee di fleet manager, PMI, professionisti e clientela privata.

Un ruolo determinante nel successo dell’azienda è stato giocato dalla sinergia con Stellantis e con la rete dei dealer dei marchi del Gruppo. Nel 2025, Leasys ha gestito il 63% delle immatricolazioni del Gruppo Stellantis nel canale del noleggio a lungo termine, pari a 86.840 veicoli. Tali numeri confermano la centralità di Leasys come partner strategico per la mobilità dei brand Stellantis in Italia.

L’azienda, pur essendo la captive di Stellantis per il leasing operativo B2B, continua inoltre a operare con altri marchi automobilistici, che rappresentano circa il 10% della flotta complessiva. Questa apertura consente di ampliare l’offerta e rispondere alle esigenze di una clientela diversificata.

Leasys rafforza così il proprio ruolo di attore di riferimento nella trasformazione della mobilità, contribuendo allo sviluppo di un mercato sempre più efficiente, sostenibile e orientato al servizio. Il 2025 ha rappresentato un anno chiave per l’evoluzione del settore automotive italiano, e Leasys, grazie alla solidità della sua proposta e alla capacità di innovare, si è posizionata come player strategico capace di guidare questo cambiamento.

Leasys, nata dalla fusione delle precedenti Leasys e Free2Move Lease, opera oggi in undici Paesi europei — tra cui Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito — e gestisce una flotta di oltre 950.000 veicoli. La società si conferma pioniere di un modello di mobilità fluida, integrata e sostenibile, pensato per privati, professionisti e imprese di tutte le dimensioni.

Il consolidamento della leadership nel noleggio a lungo termine in Italia dimostra come il modello adottato da Leasys rappresenti una risposta concreta alle nuove sfide della mobilità, sempre più connessa, flessibile e rispettosa dell’ambiente.

