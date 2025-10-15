Lepas all’International User Summit 2025 del Gruppo Chery

Lepas ha annunciato il lancio del suo innovativo programma “Global Elegance Lifestyle Partner” durante l’International User Summit del Gruppo Chery che si terrà a Wuhu, Cina. Il summit avrà luogo dal 17 al 21 ottobre 2025 e sarà una vetrina per i valori e i prodotti del marchio Lepas, con una serie di attività coinvolgenti e interattive.

Lepas, marchio globale di nuova energia del Gruppo Chery, punta a promuovere un nuovo ecosistema di mobilità elegante, attraverso la sua filosofia “Drive Your Elegance”. Durante il summit, i partecipanti avranno l’opportunità di vivere esperienze multidimensionali, tra cui test drive, presentazioni tecnologiche e dimostrazioni di sicurezza. Queste attività mirano a coinvolgere i partecipanti e a rafforzare il legame tra il marchio Lepas e i suoi utenti globali.

Con 22 anni di leadership nelle esportazioni automobilistiche dalla Cina e una solida base di 17,44 milioni di utenti nel mondo, Lepas è già emersa come una forza nel mercato internazionale delle auto a nuova energia. Dopo il debutto europeo al Salone dell’Auto di Torino, dove è stato presentato il SUV Lepas L8 con grande entusiasmo, il Chery International User Summit 2025 rappresenta un’opportunità cruciale per Lepas di connettersi con utenti e media.

Il programma “Global Elegance Lifestyle Partner” è un’iniziativa chiave di Lepas, che cerca di costruire un ecosistema aperto invitando membri orientati allo stile di vita raffinato nei settori di viaggi, moda, gastronomia, fitness e vita domestica. Questi “Elegance Lifestyle Partners” contribuiranno alla creazione di scenari di lifestyle eleganti e verranno coinvolti in attività di co-creazione con Lepas.

Lepas sta cercando di rivoluzionare il mercato della mobilità con il passaggio dalla “trasmissione ufficiale” alla “co-creazione degli utenti”. I candidati selezionati per diventare i primi partner avranno accesso anticipato a esperienze esclusive e test drive, nonché l’opportunità di contribuire alla definizione di nuovi prodotti e alla progettazione di scenari.