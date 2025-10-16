Lepas apre il suo primo test di sicurezza al pubblico

Lepas, il nuovo marchio globale di veicoli a nuova energia del Gruppo Chery, sta per aprire per la prima volta al pubblico il suo programma di test di sicurezza.

Il 20 ottobre, nell’ambito del prestigioso Chery International User Summit 2025 a Wuhu, Lepas dimostrerà il suo impegno incondizionato per la sicurezza attraverso una serie di test multidimensionali e realistici. Questi test seguiranno rigorosi principi di autenticità, visibilità, e verificabilità.

I test di sicurezza simuleranno scenari di guida estremi, come urti al sottoscocca, guadi in acque profonde e test di ribaltamento. Questo offrirà la prima dimostrazione pubblica delle prestazioni di sicurezza del modello Lepas L8 in condizioni estreme. I test comprenderanno un urto del sottoscocca, volto a testare la resistenza del veicolo su terreni accidentati, verificando l’integrità del telaio e del pacco batterie. Sarà presente anche un test di guado in acque profonde, con una profondità di 600 mm, che supererà gli standard del settore, garantendo l’assenza di infiltrazioni d’acqua e guasti al sistema.

Il momento clou sarà il crash test con ribaltamento, che vedrà al volante un manichino femminile, affiancato da un manichino maschile sul sedile del passeggero anteriore e un seggiolino per bambini sul sedile posteriore. Questo metterà in risalto le doti di sicurezza complessive della Lepas L8 in condizioni realistiche.

Lepas si posiziona come un “marchio d’elezione per una mobilità elegante”, integrando la sua filosofia di “tecnologia elegante” con una sicurezza senza compromessi. Questa apertura dei test di sicurezza al pubblico rappresenta una forte dichiarazione che la vera eleganza si fonda sulla fiducia e sulla qualità.