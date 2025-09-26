Lepas debutta in Italia al Salone di Torino con il SUV L8 Super Hybrid

Al Salone dell’Auto di Torino 2025 arriva la première europea di Lepas, nuovo brand automobilistico del Gruppo Chery, che sceglie l’Italia per presentare al pubblico il suo modello di punta: il SUV L8 Super Hybrid plug-in. Un debutto che segna un passo importante nella strategia di espansione internazionale del marchio, già protagonista sui mercati globali.

Il nuovo Lepas L8 è progettato per ridefinire l’esperienza di guida coniugando autonomia straordinaria e consumi ridotti. Grazie al sistema Super Hybrid plug-in, infatti, il SUV garantisce oltre 1.300 km di percorrenza con un’efficienza termica del 44,5%, tra le più alte al mondo. A questo si aggiunge un abitacolo ultra spazioso, un cockpit intelligente e un sistema attivo di riduzione del rumore, pensati per offrire comfort premium e tecnologia avanzata.

Il nome Lepas nasce dall’unione di “LEAP” e “PASSION”, a simboleggiare agilità, vitalità e passione per il design. La filosofia estetica, definita Leopard Aesthetics, si ispira alla potenza e alle linee eleganti del leopardo, trasformando il concetto di auto di lusso da semplice “macchina” a vero e proprio elemento di lifestyle raffinato. Il SUV L8 esprime questa visione attraverso una silhouette aerodinamica, fari verticali distintivi e una griglia armoniosa, elementi che comunicano energia e prestigio.

La brand proposition “Drive Your Elegance” sintetizza l’approccio Lepas: offrire un’auto che non sia solo un mezzo di trasporto, ma un’estensione del proprio status e della propria personalità. Con questo posizionamento, il marchio punta a diventare il punto di riferimento per una mobilità elegante e dinamica.

Alle spalle di Lepas c’è la solidità del Gruppo Chery, leader da 22 anni nell’esportazione di veicoli a nuova energia, con oltre 17,44 milioni di clienti e una presenza in 44 Paesi e 9 regioni. Inserito nella classifica Fortune Global 500, il gruppo ha superato i 5 milioni di veicoli esportati, supportato da otto centri di ricerca e sviluppo globali e una rete capillare di vendita e assistenza.

Il piano di crescita di Lepas prevede il lancio di cinque nuovi modelli entro tre anni, tra cui L6 e L4, con l’obiettivo di raggiungere 500.000 unità vendute l’anno e aprire 1.200 punti vendita nel mondo. In Italia, la distribuzione è affidata a OMODA & JAECOO Automotive Italy Srl, già attiva con i marchi del gruppo.