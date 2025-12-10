Lexus accompagna la nuova edizione di MasterChef Italia

La nuova edizione di MasterChef Italia, il celebre cooking show di Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, sta per tornare sugli schermi e quest’anno avrà un compagno di viaggio d’eccezione: Lexus. A partire da giovedì 11 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, gli aspiranti chef si sposteranno a bordo dei SUV Lexus NX, disponibili in versione Full Hybrid e Plug-in Hybrid.

Il programma, ormai punto di riferimento per tutti gli appassionati di cucina, è giunto a una nuova edizione pronta a raccontare non solo l’arte culinaria ma anche la passione, l’impegno e la determinazione di chi ambisce a diventare chef professionista. MasterChef Italia conferma così la sua capacità di unire i valori della tradizione gastronomica alle storie personali dei concorrenti, guidati e spronati da chef di fama internazionale.

Quest’anno i protagonisti del talent troveranno nella filosofia Lexus un partner ideale. Come la cucina d’eccellenza, anche il marchio automobilistico giapponese pone al centro la cura dei dettagli, la ricerca della perfezione e la volontà di offrire esperienze sensoriali uniche. La collaborazione tra Lexus e il cooking show si traduce in un sodalizio capace di mettere in luce i valori comuni della precisione, dell’innovazione e dell’eccellenza.

I SUV Lexus NX accompagneranno i partecipanti nelle prove in esterna e durante gli appuntamenti del MasterChef Magazine, diventando così protagonisti silenziosi di un racconto di passione e sostenibilità. L’auto simbolo del marchio, grazie alle sue due motorizzazioni ibride, rappresenta l’impegno del brand nel proporre soluzioni tecnologiche avanzate per una mobilità sempre più rispettosa dell’ambiente.

Lexus conferma con questa collaborazione la propria strategia multi-tecnologica, volta ad offrire diversi livelli di elettrificazione per soddisfare le varie esigenze della clientela. Attraverso il Lexus NX, la casa automobilistica invita il pubblico a vivere la stessa attenzione ai dettagli e l’eccellenza che, nel mondo della cucina, definiscono i piatti dei migliori chef.

In attesa di scoprire chi conquisterà i palati dei giudici, Lexus e MasterChef Italia si preparano a condividere un viaggio fatto di passione, qualità e innovazione, nel segno dell’eccellenza.