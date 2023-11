Lexus è “Official Automotive Partner” delle Nitto ATP Finals

Per il primo anno, Lexus è Platinum Partner e Official Automotive Partner delle Nitto ATP Finals, in programma al Pala Alpitour di Torino dal 12 al 19 novembre. Questa collaborazione, sottoscritta a giugno con l’ATP Tour, rappresenta un ulteriore consolidamento del profondo legame di Lexus con il mondo dello sport, in particolare con il tennis.

Con la sua visione integrata della mobilità sostenibile, che trova la massima espressione nel Lexus Electrified, Lexus si lega in modo naturale all’ATP Tour, soprattutto per l’impegno del circuito per la lotta al cambiamento climatico e per la promozione dell’eccellenza, l’innovazione e la passione.

L’arrivo di Lexus a Torino è caratterizzato dalla presenza della sua Gamma Electrified, che include il Nuovo RZ Full Electric e il “Luxury Mover” LM. 43 vetture accompagneranno giocatori, membri dei team e dell’organizzazione, oltre a altri ospiti durante l’intero torneo. La presenza di Lexus sarà evidente anche all’interno del Pala Alpitour, dove avrà una lounge esclusiva, e nel Fan Village, con un’area dedicata al nuovo Premium SUV compatto LBX, noto come Lexus Breakthrough Crossover, oltre a uno stand interattivo per coinvolgere ospiti e spettatori in divertenti attività.

Questa partnership con le Nitto ATP Finals è solo una parte di una più ampia attivazione globale con il circuito professionistico mondiale, avviata a giugno, che vedrà Lexus stabilire partnership per i tornei nei mercati chiave, coinvolgendo appassionati in una serie di eventi dell’ATP Tour, in qualità di auto ufficiale.