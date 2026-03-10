Lexus porta a Milano “SPACE”: l’installazione immersiva che ridefinisce la mobilità di lusso

Lexus si prepara a ridefinire il concetto stesso di spazio e mobilità con l’anteprima mondiale di “SPACE”, una nuova installazione immersiva ispirata alla Lexus LS Concept, che sarà presentata durante la Milan Design Week 2026, in programma dal 21 al 26 aprile presso il Superstudio Più nel cuore del distretto creativo di Tortona.

Quest’opera rappresenta per il marchio l’occasione di offrire una riflessione profonda sul significato di “spazio” in un’era di transizione verso una mobilità sempre più fluida, personalizzata e interconnessa. Fin dalla sua nascita, Lexus ha scelto di tracciare un percorso originale nel mondo del design e dell’innovazione automobilistica, con l’obiettivo di sfidare le convenzioni e ridefinire i principi della mobilità di lusso.

L’installazione invita i visitatori a riflettere su come il concetto di movimento si stia evolvendo. L’industria automobilistica sta infatti passando dal concetto tradizionale di auto a una nuova epoca in cui la mobilità diventa esperienza, offrendo libertà di movimento e stili di vita su misura. In questa prospettiva, lo spazio assume una dimensione inedita: non solo fisica ma anche emotiva, espressione della ricerca di autenticità e benessere.

Accanto a “SPACE”, Lexus proporrà anche quattro nuove opere del progetto Discover Together 2026, una piattaforma di collaborazione che unisce designer emergenti e creatori internazionali che condividono la filosofia del marchio. Nata nel 2025, questa iniziativa invita gli artisti a interpretare i valori Lexus attraverso esperienze immersive capaci di abbracciare il tema dello “spazio”.

Le opere in esposizione sono firmate da Kyotaro Hayashi e Yumi Kurotani (Giappone), Guardini Ciuffreda Studio (Italia), Random Studio (Paesi Bassi) e da un team creativo diffuso tra designer Lexus e maestri artigiani giapponesi. Ciascun progetto esplora in modo originale il dialogo tra tecnologia, arte e mobilità, proponendo visioni complementari di un futuro in cui l’esperienza del viaggio e quella dello spazio personale si fondono senza interruzioni.

Con “SPACE”, Lexus non si limita a presentare un’installazione artistica, ma racconta una vera e propria visione del futuro della mobilità, in cui tecnologia, design e filosofia di marca si fondono per riflettere il desiderio di libertà e il senso di armonia tra l’uomo e il suo ambiente.

La partecipazione del brand alla Milan Design Week 2026 conferma la posizione di Lexus come punto di riferimento nel dialogo tra lusso e innovazione, tra ispirazione artistica e avanguardia tecnologica. “SPACE” sarà dunque non solo un’anteprima mondiale, ma anche una dichiarazione d’intenti: la mobilità del futuro diventa un luogo da vivere.