Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Lexus conferma la propria presenza nel mondo del tennis internazionale annunciando la partecipazione alle Nitto ATP Finals 2025 di Torino in qualità di Official Automotive Partner e Platinum Partner. Contestualmente, il marchio giapponese presenta in anteprima nazionale due modelli destinati a rivoluzionare la propria gamma elettrificata: il nuovo SUV elettrico RZ in versione F-Sport e il crossover LBX Vibrant, pensato per un pubblico giovane e dinamico.

L’appuntamento, che si terrà al Pala Alpitour dal 9 al 16 novembre 2025, segna un momento chiave per la strategia del brand in Europa. Per accompagnare atleti e team durante le Finals, Lexus metterà a disposizione una flotta di 45 vetture elettrificate, tra modelli Full Hybrid, Plug-in Hybrid e Full Electric, a testimonianza dell’impegno verso una mobilità più sostenibile.

L’introduzione del nuovo RZ F-Sport segna una tappa fondamentale per la transizione del marchio verso l’elettrico: il SUV di seconda generazione, completamente a batteria, integra in anteprima mondiale un sistema di sterzo elettronico con volante a cloche, una novità tecnologica assoluta che rafforza l’immagine innovativa e d’avanguardia del brand. Accanto a lui, il nuovo LBX Vibrant esprime uno stile sportivo e accessibile, volto a conquistare una clientela under 35 con formule di acquisto dedicate.

Parallelamente, Lexus annuncia di aver rinnovato la collaborazione triennale con ATP fino al 2028. L’accordo conferma la presenza del marchio non solo alle Finals di Torino ma anche al Rolex Paris Masters e in un totale di 20 tornei ATP e WTA in tutta Europa. La collaborazione, iniziata nel 2023, si consolida ulteriormente, evidenziando la sinergia tra i valori del brand e quelli del tennis professionistico: eccellenza, prestazione e continuo miglioramento.

In occasione dell’annuncio, Andre Schmidt, Head of Lexus, ha dichiarato: “Negli ultimi tre anni, la nostra partnership con l’ATP Tour ha dato fantastici risultati nel costruire la consapevolezza e l’apprezzamento del pubblico per il nostro marchio. L’ATP Tour mette in mostra il più alto livello di impegno e successo sportivo internazionale, suscitando l’interesse e il sostegno di milioni di persone in tutto il mondo. È una relazione ideale per noi, che supporta la nostra missione di offrire esperienze straordinarie. Non vediamo l’ora di ripartire con un entusiasmo e un interesse ancora maggiori negli anni a venire.”

Anche Eno Polo, ATP CEO, ha sottolineato l’importanza della partnership: “Lexus è un partner che aggiunge davvero valore al nostro Tour. Da quando abbiamo iniziato il nostro viaggio insieme, ha dimostrato un impegno genuino per il tennis, elevando l’esperienza dei nostri giocatori e del nostro staff in occasione di eventi chiave e contribuendo a far progredire i nostri sforzi per la sostenibilità attraverso ATP Serves. Questo approccio orientato al risultato è ciò che distingue questa partnership. Siamo orgogliosi di continuare a costruire su quanto fatto negli anni scorsi.”

Il marchio, già protagonista di numerosi eventi tennistici internazionali, consolida così la propria posizione come Official Automotive Partner e Platinum Partner non solo alle Nitto ATP Finals fino al 2028, ma anche nei più importanti tornei del circuito europeo. L’impegno verso la sostenibilità emerge chiaramente attraverso il supporto alla logistica degli eventi con veicoli elettrificati, in linea con gli obiettivi dell’ATP Tour e dell’iniziativa UN Sports for Climate Action, che punta alla neutralità carbonica entro il 2040.

In Italia, Lexus prosegue anche con la Lexus Tennis Cup, giunta alla seconda edizione nel 2025: un tour di 22 tappe tra incontri e test drive, ideato per far vivere al pubblico l’esperienza di guida della gamma Lexus Electrified e rafforzare il legame tra l’universo del tennis e quello dell’automotive di lusso.

 

