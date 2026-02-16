Connect with us

Lexus rivoluziona la guida con il nuovo sistema Steer-by-Wire

Con il debutto del nuovo SUV elettrico RZ, Lexus introduce per la prima volta il sistema Steer-by-Wire, una tecnologia che promette di ridefinire il concetto stesso di controllo e connessione tra conducente e strada. Una soluzione radicale che sostituisce il tradizionale collegamento meccanico tra volante e ruote con segnali elettronici, aprendo una nuova era per la mobilità premium del marchio giapponese.

Precisione, reattività e fiducia sono i tre pilastri di questa innovazione, che incarna perfettamente la filosofia Lexus Driving Signature. Grazie al sistema Steer-by-Wire, gli input del guidatore vengono trasmessi come impulsi elettrici alle ruote anteriori, garantendo una risposta immediata, diretta e lineare. Questo si traduce in un’esperienza di guida più fluida e coinvolgente, con una sensazione costante di connessione con la strada e maggiore comfort.

Il nuovo volante One Motion Grip è l’elemento più riconoscibile di questa rivoluzione. Compatto e privo delle tradizionali sezioni superiore e inferiore, ricorda i comandi di un aereo. Non è solo una scelta estetica: il sistema consente di ridurre l’angolo di sterzata a circa 200 gradi, eliminando quasi del tutto la necessità di incrociare le braccia. Bastano piccoli movimenti per dirigere l’auto con precisione. L’abitacolo risulta così più spazioso, con una migliore visuale frontale e un incremento del comfort per gambe e ginocchia.

Il concetto di cockpit Tazuna, già caro a Lexus, trova qui la sua massima espressione: tutti i comandi e gli strumenti sono posizionati per garantire il minimo movimento degli occhi e delle mani, concentrando l’attenzione del conducente sulla strada.

Un sistema intelligente che si adatta a ogni situazione. Lo Steer-by-Wire è in grado di modificare automaticamente il rapporto di sterzata in base alla velocità. A basse velocità, come durante le manovre in parcheggio o all’incrocio, il raggio di sterzata si riduce per facilitare la guida. A velocità medie il volante risponde agilmente con minimi input, mentre ad alta velocità il sistema privilegia la stabilità e la sicurezza.

Un altro punto di forza riguarda il feedback dalla strada. L’attuatore di controllo dello sterzo è in grado di percepire le forze provenienti dagli pneumatici, filtrando vibrazioni indesiderate e restituendo al conducente solo le sensazioni utili. Questo garantisce un comportamento dell’auto sempre chiaro e naturale, con una sensazione di sterzata lineare e autentica.

Lexus ha inoltre previsto misure di sicurezza che includono un sistema di backup pronto a intervenire in caso di eventuali anomalie, assicurando continuità di utilizzo e massima affidabilità.

Sinergia con la trazione integrale elettrica DIRECT4. Il nuovo Steer-by-Wire lavora in perfetta sintonia con il sistema DIRECT4, la trazione integrale elettrica ad alta precisione di Lexus. L’interazione tra i due sistemi offre una risposta più rapida e armoniosa tra i comandi del guidatore e il comportamento del veicolo, innalzando ulteriormente il piacere di guida.

Il sistema Steer-by-Wire debutta di serie sul nuovo RZ 550e F-SPORT, in combinazione con la trazione integrale DIRECT4 e il sistema Interactive Manual Drive. È disponibile anche come optional sulla versione RZ 500e Luxury.

 

