Lexus: terza stagione come Platinum Partner e Official Automotive Partner dell’ATP Tour

Lexus continua la sua corsa nel mondo del tennis di altissimo livello, entrando nella sua terza stagione come Platinum Partner e Official Automotive Partner dell’ATP Tour. Con il calendario 2025 già in piena programmazione, il marchio di lusso giapponese si conferma protagonista assoluto, sia nei tornei più prestigiosi che sulle piattaforme digitali e social dell’ATP Tour.

Questa collaborazione non si limita alla visibilità sugli eventi, ma si traduce in un coinvolgimento autentico con la community globale del tennis, attraverso contenuti innovativi e immersivi. A tal proposito, Lexus presenterà una campagna esclusiva con tre cortometraggi, che esplorano l’essenza del tennis e la sua affinità con i valori del marchio.

Il tema centrale di questi filmati è l’attenzione ai dettagli, un elemento essenziale sia nel tennis che nella filosofia Lexus. Dedicazione, persistenza e concentrazione sono qualità fondamentali per i giocatori, i loro allenatori e i tifosi più appassionati, così come per gli ingegneri, designer e artigiani Lexus che lavorano per offrire esperienze straordinarie.

Nel primo cortometraggio, “Dedication”, si esplora la prospettiva del giocatore, con il Luxury Mover Lexus LM come protagonista. Il secondo, “Persistence”, mette in luce il ruolo dell’allenatore, associandolo al SUV Lexus NX. Infine, “Focus” racconta l’esperienza di un tifoso e introduce il crossover compatto Lexus LBX.

Oltre alla produzione di questi contenuti esclusivi, Lexus rafforza la sua presenza come sponsor ufficiale in ben 12 tornei ATP in tutta Europa, consolidando il suo impegno nel mondo del tennis. Tra questi spiccano il prestigioso ATP 1000 Rolex Paris Masters, che si terrà a ottobre, e il culmine della stagione: le Nitto ATP Finals a Torino, dal 9 al 16 novembre 2025.

Con questa partnership strategica, Lexus dimostra ancora una volta la propria dedizione al mondo dello sport, condividendo con l’ATP Tour i valori di eccellenza, precisione e passione per ogni dettaglio.