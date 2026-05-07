Lexus TZ: il nuovo SUV elettrico a sei posti reinventato per il massimo comfort

Lexus TZ segna una nuova fase nell’evoluzione della mobilità elettrica del marchio giapponese. Presentato in anteprima mondiale in vista del debutto europeo previsto nel 2027, il nuovo SUV full electric unisce lusso, tecnologia e comfort secondo una filosofia che Lexus definisce Driving Lounge, un concetto che trasforma l’abitacolo in uno spazio raffinato e rilassante, pensato per offrire il massimo benessere a tutti gli occupanti.

Il nuovo modello nasce seguendo la visione “Discover” e il principio “imitate no one”, con l’obiettivo di distinguersi nel panorama dei SUV elettrici premium attraverso una combinazione di design sofisticato, silenziosità elevata e dinamica di guida evoluta. Il risultato è un SUV lungo 5,1 metri capace di ospitare comodamente sei persone su tre file di sedili, con un’autonomia stimata fino a 530 km grazie alla batteria agli ioni di litio da 95,8 kWh.

L’elemento centrale del progetto Lexus TZ è il concetto di Driving Lounge, che interpreta l’abitacolo come un ambiente dedicato al relax. Il lungo passo di 3.050 mm e l’architettura elettrica permettono di creare un interno particolarmente spazioso, caratterizzato da una disposizione a sei posti con sedute individuali in seconda fila.

L’atmosfera richiama i principi dell’ospitalità giapponese Omotenashi e dell’artigianalità Takumi, con un ambiente silenzioso e raffinato impreziosito dal più grande tetto panoramico mai installato su una Lexus. Il tetto si estende su tutte e tre le file di sedili, aumentando la percezione di spazio e luminosità.

Grande attenzione è stata dedicata anche al comfort. I sedili anteriori e quelli della seconda fila dispongono di ventilazione e riscaldamento, mentre tutti i posti possono beneficiare della funzione di riscaldamento, una soluzione rara nei SUV a sei o sette posti. Non mancano poggiagambe in stile pouf e un sistema dedicato al riscaldamento delle gambe per conducente e passeggero anteriore, studiato per migliorare il comfort riducendo al tempo stesso i consumi energetici.

Lexus introduce inoltre una nuova generazione di sedili leggeri a struttura modulare, progettati per garantire maggiore supporto e una silhouette più elegante.

L’abitacolo del nuovo TZ adotta uno stile essenziale e contemporaneo. Il sottile cruscotto orizzontale integra i nuovi comandi a scomparsa Lexus, che si illuminano al semplice avvicinamento della mano mantenendo però un feedback tattile fisico.

Tra le novità tecnologiche spiccano il quadro strumenti digitale asimmetrico da 12,3 pollici e il display centrale da 14 pollici integrato nella nuova piattaforma software Arene, cuore del sistema Lexus Connect.Il sistema infotainment offre navigazione cloud, aggiornamenti over-the-air, controllo remoto del climatizzatore e delle portiere tramite app Lexus Link+, oltre alla nuova Smart Digital Key+ condivisibile con fino a sei utenti.

Per l’intrattenimento a bordo debutta un sofisticato impianto audio Mark Levinson a 21 altoparlanti con audio 3D e modalità sonora dedicata ai passeggeri posteriori. Lexus punta molto anche sulla sostenibilità. All’interno del TZ trovano spazio materiali innovativi come bambù forgiato e alluminio riciclato, utilizzati per creare rivestimenti eleganti e raffinati. Particolarmente interessante la lavorazione dei pannelli porta in bambù stratificato, che cambiano tonalità in combinazione con l’illuminazione ambientale dell’abitacolo. Uno degli obiettivi principali nello sviluppo del nuovo TZ è stato raggiungere una “sensazione di silenzio assoluto”. Nei veicoli elettrici l’assenza del motore termico rende più percepibili fruscii aerodinamici e rumori di rotolamento, motivo per cui Lexus ha adottato numerose soluzioni dedicate. Materiali fonoassorbenti, vetri più spessi, coperture supplementari per il motore elettrico e nuovi specchietti aerodinamici permettono al TZ di raggiungere il livello di silenziosità più elevato dell’intera gamma SUV Lexus.

Dal punto di vista stilistico, il nuovo Lexus TZ interpreta il concetto di “Provocative Simplicity”, combinando presenza scenica ed eleganza. Il SUV evita linee eccessivamente aggressive preferendo superfici pulite, dettagli raffinati e proporzioni slanciate. L’aerodinamica ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della carrozzeria, tanto che il coefficiente di resistenza aerodinamica si ferma a 0,27, un valore particolarmente competitivo per un SUV di grandi dimensioni.

Il frontale adotta la nuova interpretazione della classica clessidra Lexus, mentre i gruppi ottici twin-L contribuiscono a definire l’identità del modello. Posteriormente spiccano invece le luci a forma di L e la linea del tetto inclinata che migliora l’efficienza aerodinamica senza penalizzare abitabilità e capacità di carico. La gamma colori comprenderà anche la nuova tinta Sonic Tellus, una tonalità verde cachi tridimensionale sviluppata con la tecnologia di verniciatura Sonic.

La dinamica di guida del nuovo TZ è stata sviluppata seguendo i principi della Lexus Driving Signature, con l’obiettivo di offrire sicurezza, precisione e comfort in ogni situazione. Il SUV utilizza sospensioni anteriori MacPherson e posteriori multilink sviluppate appositamente per questo modello, abbinate a una scocca irrigidita e a una distribuzione dei pesi ottimizzata.

Tra le tecnologie più interessanti figura il sistema Dynamic Rear Steering, che consente alle ruote posteriori di sterzare fino a quattro gradi migliorando agilità e stabilità. Il raggio di sterzata scende così fino a 5,4 metri, un dato sorprendente considerando le dimensioni del veicolo.

Debutta inoltre una nuova modalità di guida Comfort dedicata ai passeggeri posteriori, che coordina sterzo, frenata e trazione integrale DIRECT4 per ridurre movimenti laterali e vibrazioni durante il viaggio.

Il sistema DIRECT4 gestisce automaticamente la distribuzione della coppia tra asse anteriore e posteriore, migliorando motricità e stabilità in curva. Interessante anche il sistema Interactive Manual Drive, già visto sulla Lexus RZ 550e F SPORT, che simula un cambio manuale a otto rapporti attraverso palette al volante, feedback sonori e vibrazioni dedicate per rendere la guida più coinvolgente.

Il nuovo Lexus TZ utilizza due e-Axle compatti, uno anteriore e uno posteriore, che integrano motore elettrico, inverter e unità di controllo in un unico modulo.

Entrambi i motori sviluppano 167 kW, equivalenti a 227 CV, con una coppia di 268,6 Nm ciascuno. L’energia viene fornita da una batteria agli ioni di litio da 95,8 kWh che permette di raggiungere un’autonomia stimata fino a 530 km, valore che colloca il SUV giapponese tra i modelli più interessanti del segmento premium elettrico.

Con il TZ, Lexus punta quindi a ridefinire il concetto di SUV elettrico di lusso, combinando tecnologia avanzata, comfort da salotto e una nuova interpretazione dell’esperienza di viaggio premium.