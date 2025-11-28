LG Electronics (LG) presenta il nuovo LG UltraGear 37G800A un monitor pensato per i gamer che vogliono il massimo in termini di coinvolgimento e performance. Con il suo ampio schermo curvo da 37 pollici in formato 16:9, questo modello porta l’esperienza di gioco a un livello superiore, combinando qualità visiva premium e tecnologie avanzate. Il nuovo UltraGear è disponibile da oggi in esclusiva su LG Shop Online.

Il nuovo UltraGear 37G800A è progettato per garantire fluidità e reattività ai massimi livelli. Grazie alla risoluzione 4K e alla porta HDMI 2.1, il monitor sfrutta appieno le potenzialità delle console di ultima generazione. Il refresh rate fino a 165Hz, abbinato alla tecnologia VRR (Variable Refresh Rate) e al tempo di risposta di 1ms (GtG), assicura un gameplay estremamente fluido e privo di ritardi. Inoltre, grazie alle certificazioni AMD FreeSync™ Premium Pro e VESA Certified AdaptiveSync, che garantiscono precisione e continuità, il monitor offre immagini ultra-fluide riducendo lo screen tearing e le sfocature, garantendo un’esperienza di gioco scorrevole e reattiva, ideale per i gamer più competitivi.

L’esperienza immersiva è amplificata dalla curvatura 1000R, che avvolge il giocatore e aumenta il senso di profondità. Il display garantisce una luminosità standard di 600nit e un picco di luminosità fino a 750nit. Inoltre, con la certificazione VESA DisplayHDR 600, LG UltraGear garantisce neri profondi e dettagliati, aiutando gli utenti a trovare anche gli elementi più nascosti per vincere. Anche le prestazioni cromatiche sono eccezionali: il monitor copre il 95% dello spazio colore DCI-P3 offrendo immagini vivide e dettagliate, rendendo ogni scena più realistica e coinvolgente.

Oltre alle prestazioni avanzate, il nuovo UltraGear è pensato per il comfort e la praticità. Lo stand regolabile in altezza, inclinazione e rotazione consente di personalizzare la postazione in base alle esigenze del giocatore. La porta USB-C con Power Delivery da 65W permette di alimentare dispositivi compatibili e ridurre l’ingombro dei cavi, mentre gli altoparlanti integrati offrono un audio immersivo senza bisogno di periferiche aggiuntive.

Il nuovo LG UltraGear 37G800A sarà disponibile in esclusiva su LG Shop Online a partire da oggi al prezzo consigliato al pubblico di 649 €.