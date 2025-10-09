LG Electronics porta in Italia LG StanbyME 2, l’innovativo schermo touch da 27 pollici progettato per offrire libertà e versatilità senza precedenti. Dopo il successo dei modelli StanbyME e StanbyME Go, questa nuova versione amplia il concetto di portabilità e diventa il compagno ideale per l’intrattenimento, il lavoro e la produttività in movimento.

LG StanbyME 2 si distingue per un design modulare e leggero che permette di staccare lo schermo dalla base a rotelle con un semplice clic, trasformandolo in un dispositivo portatile utilizzabile ovunque, come un tablet di grandi dimensioni. Questa soluzione consente di collocarlo su qualsiasi superficie tramite la Cover Folio dedicata o di trasportarlo agevolmente grazie alla tracolla integrata.

Il design innovativo è già stato riconosciuto da prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui iF Design Award e Red Dot Design Award, confermandone l’eccellenza estetica e funzionale. LG StanbyME 2 si adatta a ogni scenario: appeso alla parete diventa un elemento d’arredo capace di personalizzare l’ambiente, mentre su un piano d’appoggio si trasforma in uno strumento perfetto per lavorare, studiare o guardare contenuti.

Grazie alla batteria integrata con un’autonomia fino a 4 ore di riproduzione video, LG StanbyME 2 permette di godere dei propri contenuti preferiti ovunque, in casa o all’aperto. La ricarica è semplice e immediata, tramite l’alimentatore della base o attraverso la porta USB-C collegata a un caricabatterie esterno o power bank.

La possibilità di orientare lo schermo in orizzontale o verticale, combinata con i comandi vocali integrati, rende l’esperienza d’uso intuitiva e flessibile, eliminando la necessità di telecomandi.

Il dispositivo è equipaggiato con la piattaforma webOS, già apprezzata sulla gamma TV LG, che mette a disposizione migliaia di app e contenuti di intrattenimento. Tra le funzioni esclusive spiccano Mood Maker, per personalizzare sfondi e animazioni, e Let’s Draw, l’app per disegnare a mano libera.

LG StanbyME 2 supporta Apple AirPlay, Google Cast e l’integrazione con LG ThinQ e Google Home, garantendo un’esperienza smart fluida e completa.

Il display QHD (2.560 x 1.440) da 27 pollici offre immagini nitide, brillanti e ricche di dettagli. Il processore α8 ottimizza automaticamente la resa visiva in base alla luce ambientale e potenzia l’audio tramite un sistema surround virtuale 9.1.2, per un’esperienza coinvolgente in ogni posizione.

La compatibilità con Dolby Vision e Dolby Atmos garantisce un livello di qualità audio-video paragonabile a quello dei migliori televisori di fascia alta, portando l’intrattenimento su un nuovo livello di immersione.