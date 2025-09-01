LG Gallery+: l’arte e il gaming arrivano sui TV LG con webOS

Connect with us

LG rinnova il ruolo del televisore in salotto con il lancio di LG Gallery+, il nuovo servizio di curatela artistica integrato in webOS, che trasforma i TV in una vera e propria galleria digitale. La piattaforma debutta con una raccolta di oltre 4.000 immagini tra capolavori dell’arte, fotografie iconiche, scenari cinematografici e ambientazioni ispirate al mondo dei videogiochi.

Disponibile in versione light gratuitamente su tutti i TV LG 2025, LG Gallery+ offre anche un’esperienza completa tramite abbonamento grazie a webOS Pay. Il servizio non è limitato ai modelli più recenti: grazie al programma webOS Re:New, che garantisce fino a quattro aggiornamenti del sistema operativo in cinque anni, anche i televisori LG precedenti al 2025 riceveranno l’update entro la fine dell’anno.

La collaborazione con istituzioni di prestigio come la National Gallery di Londra permette agli utenti di ammirare opere senza tempo direttamente sul proprio schermo, tra cui Campo di grano con cipressi di Vincent van Gogh e Bagnanti ad Asnières di Georges Seurat. Ma non solo arte tradizionale: grazie alla partnership con Ubisoft, i paesaggi suggestivi di titoli come Assassin’s Creed Shadows e Rainbow Six Siege arricchiscono l’esperienza visiva con atmosfere immersive.

«Crediamo che l’arte debba essere parte integrante della vita quotidiana», ha dichiarato Susan Noonan, Chief Commercial Officer di National Gallery Global. «Con LG Gallery+, alcuni dei nostri capolavori entreranno nelle case di milioni di persone, regalando momenti di ispirazione e bellezza».

Il servizio integra una serie di funzioni intelligenti pensate per rendere il TV un elemento di design personalizzabile. L’opzione che abbina le immagini alla musica consente di modulare l’atmosfera domestica, spaziando da sonorità indie e lo-fi per il relax, fino a melodie calde e conviviali per i momenti in compagnia. Grazie all’integrazione con Google Foto, gli utenti possono rivivere i propri ricordi sul grande schermo, mentre l’intelligenza artificiale di Google Gemini è in grado di generare opere d’arte uniche partendo dagli input trasmessi tramite il telecomando con AI.

Per garantire sempre la miglior resa visiva, LG Gallery+ sfrutta funzioni smart che regolano nitidezza e luminosità in automatico. Le modalità Always-On-Display e Screensaver trasformano lo schermo in un quadro dinamico, mentre l’AI adatta la luminosità all’ambiente circostante per offrire immagini sempre ottimali.

«Con LG Gallery+ il televisore diventa una vera e propria tela personale», ha commentato Chris Jo, responsabile del webOS Platform Business Center di LG Media Entertainment Solution. «Grazie all’accesso a contenuti diversificati e a funzionalità intelligenti, la casa si trasforma in un palcoscenico dove esprimere liberamente stile e creatività».

Motori

Porsche Macan elettrica: tutte le novità del nuovo Model Year

Spettacolo

GIANCANE: annuncia le nuove date del suo “FINE DELL’ESTATE MAGGGICA TOUR 2025”

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy
