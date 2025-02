LG gaming Portal arriva su WebOS

LG Electronics continua a rivoluzionare il mondo del gaming con un’importante espansione del LG Gaming Portal, l’hub di gioco presente sugli smart TV LG con webOS23 e successivi. Entro la metà del 2025, il servizio sarà disponibile anche su altri dispositivi LG, tra cui gli smart monitor e i TV lifestyle come LG StanbyME, lo schermo touch personale pensato per un intrattenimento versatile e immersivo.

Grazie a questa espansione, LG rende ancora più semplice l’accesso ai propri titoli preferiti, trasformando il Gaming Portal in un hub all-in-one capace di offrire un’esperienza personalizzata. I giocatori potranno accedere ai più recenti giochi AAA, a titoli nativi per webOS e a numerose app di cloud gaming, eliminando così la necessità di console o dispositivi esterni.

Una delle novità più attese del 2025 è l’aggiunta del supporto per Xbox Cloud Gaming, il servizio di Microsoft che consentirà di giocare ai titoli Xbox direttamente sul proprio dispositivo LG. Questa integrazione si aggiunge a un catalogo già ricco di servizi di cloud gaming già supportati come Amazon Luna, Boosteroid, Blacknut e NVIDIA GeForce Now, oltre a numerosi giochi nativi disponibili sulle app webOS.

L’accesso al Gaming Portal avviene direttamente dalla schermata iniziale di webOS, con un’interfaccia intuitiva e user-friendly. Gli utenti possono esplorare una vasta selezione di giochi, tra cui servizi di cloud gaming, giochi per webOS, titoli giocati di recente, la top 10 dei giochi di tendenza, le scelte dell’editor e molto altro. Inoltre, la sezione “My Page” consente di monitorare i propri progressi, ottenere badge e visualizzare un riepilogo dettagliato del proprio livello nel Gaming Portal. Il menù “My Games” permette invece di creare una libreria personalizzata, rendendo i titoli preferiti sempre facilmente accessibili.

Per garantire un’esperienza di gioco ai massimi livelli, i TV LG supportano il 4K a 120Hz con VRR, assicurando un gameplay fluido e senza tearing. Inoltre, grazie alla certificazione NVIDIA G-SYNC® Compatible e AMD FreeSync Premium, l’esperienza di gioco sarà sempre ottimizzata per ogni titolo. Un’ulteriore innovazione riguarda i nuovi LG OLED evo, i primi TV al mondo a offrire una frequenza di aggiornamento 4K 165Hz VRR e a ottenere la certificazione ClearMR 10000 di VESA, che garantisce immagini nitide e una fluidità impeccabile, anche nelle scene d’azione più intense.

Con il Gaming Portal, LG continua a dimostrare il proprio impegno nel migliorare l’esperienza di gioco sui dispositivi webOS, offrendo contenuti sempre più ricchi e un’interfaccia intuitiva per un divertimento senza limiti. Il futuro del gaming su LG si prospetta sempre più coinvolgente e accessibile: nuovi dispositivi, nuove piattaforme e una qualità visiva senza precedenti.