LG presenta la collezione audio 2025 “XBOOM by will.i.am” al CES 2025

In occasione del CES 2025, LG Electronics svelerà la nuova collezione di prodotti audio “xboom by will.i.am”, una collaborazione che promette di rivoluzionare l’esperienza sonora degli appassionati di musica. La gamma includerà earbuds wireless e speaker Bluetooth progettati insieme al celebre musicista e imprenditore tecnologico, will.i.am.

Il noto artista è stato recentemente nominato “Experiential Architect” della linea di prodotti LG xboom con l’obiettivo di rendere xboom un brand culturalmente all’avanguardia, capace di offrire un’esperienza sonora innovativa. will.i.am ha contribuito non solo alla progettazione dei prodotti, ma anche al design e al marketing del marchio, sfruttando la sua esperienza nella cultura pop e la sua creatività nel campo della tecnologia.

La nuova linea di prodotti audio “xboom by will.i.am” offre un suono caldo e bilanciato potenziato da AI Sound, AI Lighting, AI Calibration e RAiDiO.FYI. Gli speaker Bluetooth, tra cui i modelli xboom Bounce, Grab e Stage 301, sono dotati di Intelligenza Artificiale per un’esperienza d’ascolto superiore.

I nuovi speaker xboom offrono un’incredibile esperienza d’ascolto grazie alla possibilità di regolare automaticamente l’AI Sound in base al contenuto riprodotto. La funzione AI Lighting sincronizza le luci dello speaker con la musica, mentre l’AI Calibration adatta il suono all’ambiente circostante. Inoltre, i modelli xboom sono provvisti di un pulsante per connettersi direttamente alla piattaforma RAiDiO.FYI di will.i.am, offrendo contenuti personalizzati per ciascun ascoltatore. Gli auricolari wireless xboom Buds offrono un suono puro e ben bilanciato con bassi corposi grazie ai driver leggeri in grafene. Il design ergonomico garantisce confort e stabilità, mentre la tecnologia di cancellazione attiva del rumore di LG assicura un’esperienza d’ascolto coinvolgente.

“La collaborazione con LG, realtà innovatrice nel campo della tecnologia e del lifestyle, apre le porte a esperienze inedite e dinamiche che si rivolgono a un’ampia community di appassionati di musica”, ha dichiarato will.i.am. “Con LG xboom, tecnologia all’avanguardia e visioni creative e originali si uniscono per promuovere una cultura iconica in cui le persone possono esplorare la loro passione per la musica a un livello completamente nuovo”.

La collezione “xboom by will.i.am” sarà lanciata nei mercati globali nel corso del 2025 e sarà esposta in anteprima al CES 2025 dal 7 al 10 gennaio presso lo stand LG (#15004, Las Vegas Convention Center). Con la combinazione di suono di qualità, design innovativo e tecnologia avanzata, la collaborazione tra LG e will.i.am promette di portare l’esperienza audio a un livello superiore.