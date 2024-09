LG rivela il nuovo LG Gram 16” con Intel Core Ultra e AI

LG Electronics ha annunciato il lancio del nuovo LG Gram 16” con processore Intel Core Ultra (Serie 2) durante l’evento globale dedicato a questa innovativa tecnologia. Questo modello di notebook si distingue per l’integrazione di funzionalità avanzate di Intelligenza Artificiale, aprendo una nuova frontiera nel mondo del Personal Computing.

Il nuovo LG Gram 16 Pro, primo laptop con Intelligenza Artificiale on-device della serie Gram, rivoluziona il concetto di AI PC con una Neural Processing Unit (NPU) che offre fino a 48 TOPS (Tera Operations per Second), garantendo prestazioni eccezionali per esperienze con Copilot.

Grazie al processore Intel CoreUltra AI (Serie 2), con una potenza di elaborazione fino a 67 GPU TOPS e una capacità complessiva di 120 TOPS totali tra GPU, NPU e CPU, il LG Gram 16 Pro offre un’esperienza utente arricchita da funzionalità di Intelligenza Artificiale avanzate. Questo nuovo processore è tre volte più potente rispetto al suo predecessore e migliora significativamente le prestazioni degli AI PC, offrendo una potenza, produttività e sicurezza eccezionali.

“Insieme a LG, stiamo introducendo sul mercato la prossima generazione di PC con Intelligenza Artificiale che offrono prestazioni elevate, potenza e sicurezza”, ha dichiarato Michelle Johnston Holthaus, vicepresidente esecutivo e direttore generale del Client Computing Group di Intel.

“Il nuovo modello di LG Gram combina un design ultra leggero, funzionalità avanzate e l’eccezionale tecnologia AI di Intel”, ha aggiunto YS Lee, vice presidente e capo dell’unità business IT di LG Business Solutions. “Il miglioramento delle prestazioni e della produttività offerto dal nuovo processore Intel Core Ultra è destinato ad arricchire l’esperienza d’uso di LG Gram grazie all’IA, allargando le frontiere dei laptop con IA on-device”.

Questo nuovo modello di LG Gram segna un passo avanti nell’evoluzione dei laptop, offrendo funzionalità all’avanguardia e prestazioni superiori grazie all’Intelligenza Artificiale integrata.

LG prevede di integrare il processore Inte Core Ultra (Serie 2) anche su altri modelli della serie LG Gram, seguendo la visione di “Affectionate Intelligence” che mira a offrire esperienze utente avanzate grazie all’Intelligenza Artificiale.

Il nuovo LG Gram 16” con processore Intel Core Ultra e Intelligenza Artificiale promette di offrire un’esperienza utente straordinaria, combinando prestazioni potenti con un design ultra-leggero. Con la tecnologia all’avanguardia implementata in questo laptop, LG si conferma leader nell’innovazione nel campo dei notebook e dell’Intelligenza Artificiale.