LG rivoluziona il gaming con i nuovi monitor UltraGear dotati di webOS

LG Electronics ha annunciato l’introduzione sul mercato italiano dei primi monitor gaming della serie UltraGear equipaggiati con il sistema operativo webOS, segnando un significativo passo avanti nell’esperienza multimediale degli utenti. Con l’arrivo dei modelli LG UltraGear™ 32G810SA e LG UltraGear™ OLED 34GX90SA, la casa sudcoreana offre dispositivi all’avanguardia che combinano prestazioni elevate e un design elegante.

Il sistema operativo webOS 24, già largamente apprezzato sugli smart TV LG, arricchisce i nuovi monitor con caratteristiche che li rendono ideali non solo per il gaming, ma anche come hub per l’home entertainment.

Il modello LG UltraGear 34GX90SA vanta un display OLED da 34 pollici curvo con risoluzione QHD e un impressionante rapporto d’aspetto di 21:9, ideale per coloro che cercano giochi veloci e reattivi con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 0.03 ms. Inoltre, le certificazioni AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-SYNC assicurano una fluidità visiva ottimale. Il pannello OLED, dotato di tecnologia MLA+, garantisce una luminosità fino a 1300 nit e neri profondi grazie alla certificazione VESA DisplayHDR True Black 400.

Il LG UltraGear 32G810SA, invece, si distingue per il suo schermo IPS 4K da 32 pollici e la capacità di refresh fino a 144Hz, perfetto per i possessori di console come PS5 e Xbox X. Entrambi i monitor vantano un design minimalista e la possibilità di connettività tramite Wi-Fi e Bluetooth, offrendo funzionalità come AirPlay e Screen Share.

A completare l’offerta, una suite di strumenti come OLED Care che preserva la qualità e la longevità del display. “La funzione OLED Screen Move”, viene dettagliatamente descritta, “esegue dei piccoli movimenti dell’immagine riprodotta per evitare che resti statica sul display in modo prolungato”.