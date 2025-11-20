Connect with us

LG svela UltraFine evo 6K: il primo monitor 6K al mondo con Thunderbolt  5

LG Electronics presenta il nuovo monitor professionale LG UltraFine evo 6K (modello 32U990A), il primo al mondo a integrare la connettività Thunderbolt 5. Pensato per videomaker, designer e creativi che lavorano con flussi di dati complessi, questo display coniuga altissima risoluzione, precisione cromatica e velocità di trasferimento, offrendo un’integrazione ottimale con i computer Mac.

Il nuovo modello inaugura la gamma LG UltraFine evo, dedicata ai monitor premium per uso professionale. La combinazione tra tecnologia avanzata e cura estetica ha già permesso al dispositivo di ottenere i CES 2025 Innovation Award e l’iF Design Award 2025, a conferma del posizionamento di LG ai vertici della categoria.

Il pannello da 32 pollici, basato su tecnologia Nano IPS Black 6K, offre una densità di 224 ppi, garantendo testi nitidi e immagini dettagliate. La copertura del 98% dello spazio colore DCI‑P3 e del 99,5% di Adobe RGB, insieme alla profondità colore a 10 bit e alla certificazione VESA DisplayHDR™ 600, permette una resa cromatica estremamente accurata, con contrasti e luminosità ideali per attività di editing foto o video ad altissima risoluzione.

Un elemento distintivo del nuovo modello è la funzione Studio Mode, che propone tre profili colore di macOS per uniformare la resa cromatica tra monitor e Mac. A questa si affianca la funzionalità M‑Control, che consente di regolare luminosità e volume direttamente dalla tastiera del Mac, migliorando l’efficienza nei flussi di lavoro quotidiani.

Sul fronte della connettività, le due porte Thunderbolt™ 5 garantiscono velocità fino a 80 Gbps, il doppio rispetto alla generazione precedente, permettendo il trasferimento rapido di file video RAW 8K e il rendering 4K in tempo reale. Il monitor supporta inoltre il collegamento daisy chain in risoluzione 6K e fornisce fino a 96 W di alimentazione ai dispositivi collegati.

Completano la dotazione le porte USB‑C, HDMI 2.1 e DisplayPort 2.1, oltre a un KVM switch integrato e alle modalità Picture‑by‑Picture e Picture‑in‑Picture, che consentono di visualizzare e controllare più sorgenti in contemporanea utilizzando un solo set di tastiera e mouse.

Dal punto di vista estetico, LG UltraFine evo 6K adotta un design borderless su quattro lati, elegante e minimalista. La regolazione in altezza e inclinazione, insieme alla possibilità di rotazione, assicura un comfort ergonomico elevato, mentre gli altoparlanti integrati e la connettività avanzata contribuiscono a mantenere una postazione ordinata e flessibile.

Con il lancio del nuovo UltraFine evo 6K, LG conferma il proprio impegno nel segmento professionale offrendo un monitor che sintetizza tecnologia, precisione e design. Una soluzione completa per chi cerca prestazioni senza compromessi e una perfetta integrazione nel proprio ecosistema di lavoro.

