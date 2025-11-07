LG trionfa ai CES 2026 Innovation Awards con due prestigiosi Best of Innovation

LG Electronics conferma la propria leadership nel settore tecnologico ottenendo numerosi riconoscimenti ai CES® 2026 Innovation Awards, tra cui due ambitissimi Best of Innovation Awards. L’azienda sudcoreana si afferma ancora una volta come punto di riferimento per l’innovazione, il design e le soluzioni smart che migliorano la vita quotidiana.

I premi, assegnati ogni anno dalla Consumer Technology Association (CTA) in vista del CES – la più grande fiera mondiale dedicata all’elettronica di consumo e all’innovazione tecnologica – rappresentano un riconoscimento internazionale all’eccellenza e alla capacità di anticipare le tendenze del futuro digitale.

Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione figura il LG SIGNATURE OLED T, il primo televisore trasparente e wireless al mondo, insignito del Best of Innovation Award nella categoria Imaging. Dotato di un display OLED trasparente da 77 pollici con risoluzione 4K e trasmissione wireless, il nuovo modello ridefinisce il concetto di esperienza visiva, combinando un design rivoluzionario con prestazioni di altissimo livello. Questo traguardo segna il quarto anno consecutivo in cui un TV OLED LG conquista il titolo di Best of Innovation, dopo i successi dei modelli OLED evo (2025), OLED M (2024) e OLED Flex (2023).

Oltre al riconoscimento per il suo TV trasparente, LG ha ricevuto premi in diverse categorie di prodotto, tra cui Imaging, Gaming & eSports e Computer Hardware & Components. I televisori e monitor OLED hanno conquistato cinque Innovation Awards, consolidando ulteriormente la reputazione del brand come pioniere nella tecnologia dei display.

La vocazione di LG per le soluzioni smart e sicure è stata premiata anche grazie alla piattaforma LG webOS, che ha ottenuto un doppio riconoscimento nelle categorie Artificial Intelligence e Cybersecurity. Quest’ultimo rappresenta una conferma dell’impegno dell’azienda per la protezione dei dati e la creazione di esperienze d’uso sempre più affidabili e personalizzate.

Nella categoria Home Appliances, il robot aspirapolvere con stazione di ricarica integrata ha guadagnato un Innovation Award per il design innovativo e le funzioni avanzate. Particolarmente apprezzata la tecnologia a vapore, che migliora la pulizia dei pavimenti e igienizza automaticamente il panno durante la ricarica.

Tra i prodotti insigniti di un CES 2026 Innovation Award figurano anche il nuovo TV LCD con tecnologia Micro RGB, lo schermo portatile LG StanbyME 2 e il monitor professionale LG UltraFine evo 6K. Quest’ultimo si distingue come il primo display al mondo in grado di supportare contemporaneamente la risoluzione 6K (6.144 × 3.456) e la nuova interfaccia Thunderbolt™ 5, offrendo performance di altissimo livello per i professionisti dell’immagine e del video.

L’elenco completo dei prodotti premiati sarà svelato durante il CES 2026 di Las Vegas, in programma il prossimo 6 gennaio. L’ennesimo successo ai CES Innovation Awards conferma la strategia di LG orientata verso l’innovazione continua e lo sviluppo di Smart Life Solutions capaci di unire tecnologia, design e sostenibilità.