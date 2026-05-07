Ligabue accende Milano: sold out per la prima all'Unipol Dome con ospiti a sorpresa

Luciano Ligabue inaugura l'Unipol Dome di Milano con uno storico sold out da 16.000 spettatori, dando ufficialmente il via a una nuova era per i grandi eventi live in Italia. L'artista emiliano ha portato in scena uno show spettacolare nella nuova arena, con scenografie di luci imponenti, una passerella centrale di 18 metri e immagini proiettate sui 520 metri quadri di ledwall che hanno avvolto il pubblico in un'esperienza immersiva.



Sorprese e forti emozioni hanno caratterizzato la serata, grazie alla presenza sul palco di Emma, Giuliano Sangiorgi e Luca Carboni, che hanno condiviso con Ligabue tre duetti coinvolgenti rispettivamente su Quella che non sei, Vivo Morto o X e Sogni di Rock'n'Roll.



Durante il concerto, anche Fiorella Mannoia ha raggiunto Ligabue sul palco. Insieme hanno annunciato l'appuntamento per la quarta edizione di Una Nessuna Centomila, il grande evento contro la violenza sulle donne che il 21 settembre riunirà le voci più significative della musica italiana all'Arena di Verona. Il momento è stato introdotto dall'esibizione a sorpresa di "Nessuno è di qualcuno", inedito di Ligabue dedicato proprio a questa importante tematica. I diritti del brano saranno devoluti alla Fondazione Una Nessuna Centomila.



Dopo il debutto milanese, il viaggio musicale di Ligabue prosegue con il tour La Notte di Certe Notti: le grandi feste negli stadi partiranno il 5 giugno a Bibione e toccheranno Roma, Torino e Milano (già sold out allo Stadio San Siro il 20 giugno). Il tour celebra il trentennale di Certe notti e dell'album Buon Compleanno Elvis, nonché il ventennale del primo Campovolo, momenti chiave nella carriera del rocker.



L'appuntamento si rinnova a settembre con 14 città e 14 date uniche nei principali palasport italiani, senza repliche. L'ultima data live per il 2026 è fissata il 24 ottobre ancora all'Unipol Dome di Milano, a chiudere un anno di festeggiamenti e concerti memorabili.



Nel frattempo, prosegue anche il tour europeo CERTE NOTTI IN EUROPA, iniziato da Barcellona, con tappe che attraversano tutta Europa da Parigi a Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo, a conferma della popolarità di Ligabue oltre i confini nazionali.



I biglietti per tutte le date sono già disponibili e la corsa alle prevendite dimostra ancora una volta l'affetto incondizionato del pubblico per uno degli artisti più amati della scena musicale italiana.



L'evento è prodotto e organizzato da Friends&Partners e Zoo Aperto. Si confermano come partner ufficiali Frecciarossa per il trasporto e Radiofreccia e RTL 102.5 come radio ufficiali del tour, a sottolineare la dimensione nazionale dell'intero progetto.