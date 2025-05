L'”inferno verde” chiama: Opel è partner ufficiale al Rock am Ring 2025

Opel ha annunciato una partnership elettrizzante con il più grande festival rock della Germania, il “Rock am Ring” 2025. Dal 6 all’8 giugno, la celebre location del Nürburgring vedrà la partecipazione di band internazionali come “The Prodigy”, “Slipknot” e “Korn”, attirando oltre 90.000 appassionati di musica sia dalla Germania che dall’estero.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per Opel di mostrare il suo nuovo modello, l’Opel Frontera, un SUV elettrificato pensato per soddisfare le esigenze dei guidatori e dei passeggeri. “Opel e ‘Rock am Ring’ sono la combinazione perfetta! Audace, pura ed elettrizzante, proprio come la musica durante i tre giorni del festival. Il nuovo Opel Frontera, che ha festeggiato il suo debutto nelle concessionarie in Italia pochi giorni fa, ne è l’esempio migliore. Siamo molto lieti di essere partner di questo straordinario festival rock e ispireremo i visitatori”,* ha dichiarato Patrick Dinger, responsabile di Opel Germania.

La presenza di Opel nel cuore del festival non si limiterà all’esposizione del nuovo Frontera, descritto come un SUV con un design robusto e un ampio spazio flessibile. Con un prezzo competitivo a partire da 24.900 euro (prezzo chiavi in mano in Italia, IPT esclusa), il Frontera promette di essere un veicolo ideale per le avventure quotidiane, combinando soluzioni pratiche con un’esperienza di guida piacevole e facile.

Opel non è solo un’azienda che si occupa di veicoli, ma è anche impegnata a offrire varietà e relax ai visitatori del festival, dimostrando ancora una volta il suo spirito innovativo e la sua capacità di adattarsi alle esigenze della comunità. Maggiori dettagli sulle iniziative di Opel al “Rock am Ring” saranno resi noti nei prossimi giorni ma la fusione tra musica rock ed eccellenza automobilistica promette di rendere indimenticabile questa edizione del festival.