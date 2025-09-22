L’italiana “Hachimaan” vince l’Honda Customs contest 2025

La creazione artistica e audace della “Hachimaan”, una radicale reinterpretazione in stile Japanese-Bobber della GB350S, ha conquistato il primo posto nell’edizione 2025 del contest paneuropeo Honda Customs. Questo prestigioso concorso ha visto sfidarsi ben 12 creazioni provenienti da 7 diversi Paesi, ma è stata l’opera italiana del team cagliaritano MAAN Motocicli Audaci ad emergere vincitrice, raccogliendo oltre 9.500 voti su un totale di più di 30.000 espressi.

MAAN Motocicli Audaci fa storia, vincendo per la seconda volta il concorso dopo il trionfo del 2022. Questo successo sottolinea la maestria e l’innovazione del team nel reinterpretare le motociclette Honda in modi unici e affascinanti.

Il contest si è svolto durante il famoso evento Wheels and Waves di Biarritz, registrando un’edizione da record in termini di partecipazione e voti, con un incremento del 19% rispetto all’anno precedente. La “Hachimaan”, grazie alla sua fusione di cultura giapponese e stile bobber, ha saputo catturare l’immaginazione del pubblico e degli appassionati del settore.

Oltre alla vincitrice italiana, il podio è stato completato dalla custom “Mia”, proveniente dal Portogallo, e dalla “Grand (B)rix” dalla Germania. Queste creazioni hanno dimostrato la vasta gamma di possibilità offerte dalla personalizzazione delle moto e l’impressionante talento presente in tutta Europa.

In un’intervista con Nicola Manca, fondatore e responsabile del team MAAN Motocicli Audaci, svelati i dettagli e i retroscena della realizzazione della “Hachimaan”. Manca, parlando del lavoro svolto, ha dichiarato: “La nostra visione era di combinare elementi tradizionali giapponesi con un design moderno e audace, mantenendo l’identità della GB350S mentre si aggiungeva un tocco distintivo che potesse risuonare con i giudici e il pubblico.”

La “Hachimaan” è più di una semplice motocicletta personalizzata; è un esempio concreto di come il design e la creatività possano intrecciarsi per dare vita a qualcosa di veramente stimolante e unico nel panorama motociclistico contemporaneo. Con ogni edizione, l’Honda Customs continua a celebrare l’arte della customizzazione su scala internazionale, valorizzando il talento e la passione di creativi provenienti da diversi angoli del continente.