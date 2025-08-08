Lo stabilimento di Steyr diventa elettrico: partono i motori Gen6 per la Neue Klasse BMW

Il BMW Group ha segnato una pietra miliare importante nella sua strategia di elettrificazione annunciando che lo stabilimento di Steyr, in Austria, ha iniziato la produzione in serie dei motori elettrici per la Neue Klasse. Questo evento è stato accolto con entusiasmo da Milan Nedeljković, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, che ha dichiarato: “Oggi stiamo gettando le basi per il futuro del BMW Group.” Steyr si afferma così come il primo sito produttivo per il motore elettrico di sesta generazione (Gen6), una componente cruciale nella rete di produzione globale del marchio tedesco.

Il motore, dotato della tecnologia BMW eDrive Gen6, rappresenta il primo sistema di trazione completamente elettrico ad essere prodotto in questo stabilimento, consolidando così il ruolo strategico del sito nella distribuzione di questi motori a livello mondiale per la Neue Klasse. Klaus von Moltke, vicepresidente senior della produzione motori di BMW AG e direttore dello stabilimento di Steyr, ha sottolineato l’importanza dell’evento dichiarando: “Quello che prende avvio oggi non è solo un semplice ramp-up produttivo: è un impegno concreto verso l’Europa, la tecnologia e il futuro.”

Lo stabilimento di Steyr, in attività da oltre 40 anni nello sviluppo e produzione di motori a combustione interna per i marchi BMW e MINI, si evolve per accogliere le sfide della mobilità sostenibile. Entro il 2030, il BMW Group prevede di investire oltre un miliardo di euro per ampliare le competenze di sviluppo e produzione dei sistemi di trazione elettrica. Questa trasformazione permetterà di mantenere Steyr come centro di competenza principale per i sistemi di trazione del gruppo, con la produzione di motori elettrici che si affianca a quella di motori diesel e a benzina.

Klaus von Moltke ha ribadito l’importanza dell’apertura tecnologica: “L’apertura tecnologica rappresenta il nostro punto di forza: ci offre la flessibilità necessaria per garantire posti di lavoro a lungo termine.” L’obiettivo stabilito da BMW è di utilizzare almeno la metà della forza lavoro complessiva dello stabilimento nella mobilità elettrica entro il 2030. Si prevede, infatti, che circa 1.000 dipendenti saranno impiegati nel nuovo reparto di assemblaggio dei motori elettrici, rispondendo così alla crescente domanda globale di veicoli elettrici. Steyr si conferma quindi come il cuore della competenza del BMW Group, sia per i motori a combustione interna sia per l’elettromobilità.