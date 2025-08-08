Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Lo stabilimento di Steyr diventa elettrico: partono i motori Gen6 per la Neue Klasse BMW

Published

Il BMW Group ha segnato una pietra miliare importante nella sua strategia di elettrificazione annunciando che lo stabilimento di Steyr, in Austria, ha iniziato la produzione in serie dei motori elettrici per la Neue Klasse. Questo evento è stato accolto con entusiasmo da Milan Nedeljković, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, che ha dichiarato: “Oggi stiamo gettando le basi per il futuro del BMW Group.” Steyr si afferma così come il primo sito produttivo per il motore elettrico di sesta generazione (Gen6), una componente cruciale nella rete di produzione globale del marchio tedesco.

Il motore, dotato della tecnologia BMW eDrive Gen6, rappresenta il primo sistema di trazione completamente elettrico ad essere prodotto in questo stabilimento, consolidando così il ruolo strategico del sito nella distribuzione di questi motori a livello mondiale per la Neue Klasse. Klaus von Moltke, vicepresidente senior della produzione motori di BMW AG e direttore dello stabilimento di Steyr, ha sottolineato l’importanza dell’evento dichiarando: “Quello che prende avvio oggi non è solo un semplice ramp-up produttivo: è un impegno concreto verso l’Europa, la tecnologia e il futuro.”

Lo stabilimento di Steyr, in attività da oltre 40 anni nello sviluppo e produzione di motori a combustione interna per i marchi BMW e MINI, si evolve per accogliere le sfide della mobilità sostenibile. Entro il 2030, il BMW Group prevede di investire oltre un miliardo di euro per ampliare le competenze di sviluppo e produzione dei sistemi di trazione elettrica. Questa trasformazione permetterà di mantenere Steyr come centro di competenza principale per i sistemi di trazione del gruppo, con la produzione di motori elettrici che si affianca a quella di motori diesel e a benzina.

Klaus von Moltke ha ribadito l’importanza dell’apertura tecnologica: “L’apertura tecnologica rappresenta il nostro punto di forza: ci offre la flessibilità necessaria per garantire posti di lavoro a lungo termine.” L’obiettivo stabilito da BMW è di utilizzare almeno la metà della forza lavoro complessiva dello stabilimento nella mobilità elettrica entro il 2030. Si prevede, infatti, che circa 1.000 dipendenti saranno impiegati nel nuovo reparto di assemblaggio dei motori elettrici, rispondendo così alla crescente domanda globale di veicoli elettrici. Steyr si conferma quindi come il cuore della competenza del BMW Group, sia per i motori a combustione interna sia per l’elettromobilità.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

“NINO. 18 GIORNI”: la vita di Nino D’Angelo rivive al Festival di Venezia

Tecnologia

Huawei, benessere a filo d’acqua: sport outdoor e tecnologia per un’estate attiva

Società

Scontro commerciale USA-UE, Caso Bayesian e Delitto di Garlasco: la puntata conclusiva di “Quarta Repubblica”

Tecnologia

OPPO e Hasselblad: Rinnovata la Partnership per un Sistema di Imaging di Nuova Generazione

Società

Venerdì Sera a “Quarto Grado”: indagini in corso su Chiara Poggi e Liliana Resinovich

Focus

BYD diventa Global Automotive Partner dell’Inter: accordo triennale

Società

Su Real Time “Persone Medicina”: la nuova docu-serie su salute mentale e relazioni

Spettacolo

Mika: un’estate di musica e due date in Italia per il tour 2026

Società

“Zona Bianca”: nuovi sviluppi sul Caso Garlasco e la questione urbanistica di Milano

Spettacolo

Sting incanta Villa Manin per il tour Sting 3.0: emozioni e successi intramontabili

Spettacolo

MTV Cribs Italia: Wanda Nara apre le porte del suo attico milanese

Motori

Tesla accelera in Italia: nuovi Tesla Center a Roma Nord e Bari per rafforzare la presenza nel Centro-Sud

Motori

Honda: torna a settembre il tour “Corsica Mon Amour”

Motori

BMW Motorrad Italia e “I Bambini delle Fate”: un viaggio in Indonesia all’insegna dell’inclusione sociale

Spettacolo

ULTIMO: 250.000 biglietti venduti per il concerto più grande di sempre

Spettacolo

MARCO MASINI: tre nuove date del tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”

Spettacolo

Fabri Fibra conquista il Disco d’Oro con “MENTRE LOS ANGELES BRUCIA”

Motori

Hankook Dynapro AT2 Xtreme: il nuovo pneumatico all-terrain che unisce comfort, trazione e lunga durata

Motori

Alpine brilla al Goodwood Festival of Speed con l’A110 R Ultime
va-bene-va-bene

Spettacolo

Nuove Emozioni: Vasco Rossi Rilascia “Va Bene, Va Bene Così – Flashback Mix”

Spettacolo

MGK lancia il settimo album “Lost Americana” con un’esplosione di colori e sonorità

Motori

Leapmotor e Gruppo Grimaldi: la Grande Tianjin salpa da Shanghai verso l’Europa con oltre 2.500 veicoli elettrici

Motori

Lo stabilimento di Steyr diventa elettrico: partono i motori Gen6 per la Neue Klasse BMW

Spettacolo

Don Joe lancia il Singolo “TAXI” con RRARI DAL TACCO e Low-Red

Test

MG4 XPower: la nostra prova su strada

Spettacolo

Da Ischia a Paestum, Stefano De Martino è pronto a riconquistare la Campania

Spettacolo

Djs From Mars e David Guetta insieme per un brano esplosivo: “Things I Haven’t Told You”

Spettacolo

La 24ª edizione del Premio Fabrizio De André: celebrazione della creatività a Roma

Spettacolo

WOLF ALICE: è uscito “WHITE HORSES”, il nuovo brano contenuto in “THE CLEARING”

Spettacolo

“PIERO PELÙ. RUMORE DENTRO” in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia

Giochi

Metal Eden: il nuovo FPS Sci-Fi di Reikon Games Arriva il 2 Settembre

Motori

Lancia riporta in strada l’elefantino rosso e celebra sessant’anni di passione HF

Moda

Beyoncé e Levi’s lanciano The Denim Cowboy

Motori

MINI protagonista all’IAA Mobility 2025 con anteprime mondiali e un palcoscenico urbano a Monaco

Spettacolo

Al via la 20ª edizione del PeM! Festival 2025 – Parole e Musica nel Cuore del Monferrato

Spettacolo

“QUEL PAZZO VENERDÌ, SEMPRE PIÙ PAZZO”: è uscita la colonna sonora del classico Disney con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

Motori

Leapmotor C10 AWD: potenza e rrecisione nel nuovo SUV elettrico

Motori

Pony Coupe Concept: l’icona di Giugiaro che ha definito lo stile Hyundai

Giochi

Turtle Beach rivoluziona il gaming con tre nuove periferiche da corsa per Xbox e PC

Test

BMW Serie 2 Gran Coupé: la nostra prova su strada
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Leapmotor e Gruppo Grimaldi: la Grande Tianjin salpa da Shanghai verso l’Europa con oltre 2.500 veicoli elettrici

Leapmotor ha celebrato oggi il varo della Grande Tianjin, la nuova nave del Gruppo Grimaldi, rafforzando ulteriormente la partnership strategica tra le due aziende....

3 ore ago

Test

MG4 XPower: la nostra prova su strada

La MG4 XPower è la dimostrazione concreta di come una vettura elettrica possa offrire non solo sostenibilità, ma anche divertimento di guida e prestazioni...

22 ore ago

Motori

Lancia riporta in strada l’elefantino rosso e celebra sessant’anni di passione HF

Lancia ha annunciato con entusiasmo il ritorno del leggendario Elefantino Rosso e della sigla HF, simboli che per sessant’anni hanno rappresentato la sportività e...

1 giorno ago

Motori

MINI protagonista all’IAA Mobility 2025 con anteprime mondiali e un palcoscenico urbano a Monaco

Dal 9 al 14 settembre 2025, in occasione dell’IAA Mobility di Monaco, MINI trasformerà la città in un grande palcoscenico a cielo aperto, animando...

2 giorni ago