Lo stile HF torna protagonista con Lancia e Sparco

Il leggendario sodalizio tra Sparco e Lancia, che ha segnato alcune delle pagine più gloriose del motorsport negli anni ’80 e ’90, torna a splendere con il rientro del marchio di Borgo San Paolo nelle competizioni rallistiche. Un ritorno atteso da appassionati e addetti ai lavori, che segna una fusione perfetta tra tradizione e innovazione.

L’ufficializzazione della rinnovata collaborazione tra i due brand torinesi è avvenuta durante il “Rally Racing Meeting”, il prestigioso evento organizzato da Miki Biasion l’8 e il 9 febbraio alla Fiera di Vicenza. Con oltre 10.000 presenze, l’appuntamento ha visto un entusiasmo travolgente, culminato in un momento speciale presso lo stand Lancia, letteralmente preso d’assalto dai visitatori.

Si tratta di un autentico “back to the future”, un salto temporale che riporta in auge lo spirito vincente di Lancia, combinandolo con le più avanzate tecnologie offerte da Sparco. Il tutto a beneficio del nuovo corso della casa torinese nel mondo del rally e per la gioia di tutti gli appassionati di un marchio che ha nel suo DNA il puro agonismo.

A testimonianza di questo rinnovato impegno, la nuova Lancia Ypsilon Rally 4 sarà interamente equipaggiata con allestimenti firmati Sparco, dalla sicurezza alla performance. Inoltre, tutti i piloti iscritti al Trofeo Lancia 2025 vestiranno abbigliamento tecnico ignifugo personalizzato con i nuovi colori Lancia Corse HF, frutto della collaborazione tra i designer dei due brand. Non solo: anche il teamwear ufficiale di piloti, tecnici e personale Lancia Corse HF porterà la firma di Sparco.

Ma la vera protagonista dell’evento di Vicenza è stata la linea Heritage “Sparco-Lancia HF”, un progetto che ridefinisce il concetto di “restomod” applicato all’abbigliamento. Un mix perfetto tra passato, presente e futuro, capace di affascinare non solo gli appassionati di motori ma anche gli amanti dello streetwear.

Per l’occasione, il marchio HF ha svelato una reinterpretazione stilistica delle vetture più iconiche della storia Lancia: Fulvia, Delta e Stratos. Ridisegnate appositamente per la collezione grazie all’ingegno congiunto dei centri stile di Lancia e Sparco, queste vetture diventano simbolo di un’identità che trascende la pura competizione. La collezione di abbigliamento ispirata a esse unisce tradizione e modernità, trasformando il brand HF in un’icona di glamour e contemporaneità, senza dimenticare le sue radici di velocità, tecnologia e performance.

Il ritorno della coppia Sparco-Lancia non è solo un omaggio alla storia del motorsport, ma un segnale forte per il futuro. Un nuovo capitolo si apre, pronto a infiammare ancora una volta il cuore degli appassionati di rally e di stile.