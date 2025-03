Lotus svela la nuova Emira Turbo SE

Lotus rinnova la sua gamma Emira, affiancando alla versione V6 la nuova Emira Turbo SE, un modello che incarna l’essenza delle alte prestazioni e del design sportivo. Caratterizzata da linee mozzafiato e da un’aerodinamica avanzata, la Turbo SE porta l’esperienza di guida a un livello superiore, mantenendo fede alla filosofia “For The Drivers” che da sempre contraddistingue il marchio britannico.

La nuova denominazione Emira Turbo SE è un omaggio alla ricca tradizione del brand. Il nome “Turbo” richiama la storica Turbo Esprit del 1980, una delle prime vetture sportive di serie a implementare la sovralimentazione. L’acronimo “SE” invece, trae ispirazione dall'”Equipaggiamento Speciale” offerto in passato su modelli iconici come la Elite Type 14, la Lotus Cortina e diverse versioni della Elan. Nella storia di Lotus, la sigla SE ha sempre identificato varianti più potenti e accessoriate, come dimostrato da modelli leggendari come Esprit Turbo SE, Excel SE ed Elan SE.

Sotto il cofano della nuova Emira Turbo SE pulsa un motore turbo a 4 cilindri da 2 litri, sviluppato in collaborazione con AMG. Grazie al cambio DCT a 8 rapporti, la potenza sale a 400 CV (+40 CV rispetto alla precedente versione), mentre la coppia aumenta fino a 480 Nm (+50 Nm). I dati sulle prestazioni parlano chiaro: la Turbo SE raggiunge una velocità massima di 290 km/h (+18 km/h) e scatta da 0 a 100 km/h in soli 4,0 secondi, regalando un’accelerazione ancora più fulminea rispetto al passato.

Oltre alle prestazioni esaltanti, la Emira Turbo SE si distingue anche per un’estetica ancora più raffinata. Dotata di cerchi da 20″ forgiati con razze a V, sfoggia una livrea esclusiva in grigio zinco e dettagli di classe come il cielo in Alcantara e le pinze freno rosse. Il nuovo badge “Emira Turbo SE”, insieme al marchio Lotus nero e ai terminali di scarico neri, conferiscono alla vettura un look ancora più aggressivo e distintivo. Inoltre, l’equipaggiamento SE include il Lotus Drivers Pack, che offre sospensioni sportive, dischi freno in due pezzi forati e ventilati e launch control di serie. Il prezzo di partenza della Emira Turbo SE è di 113.690 euro.

Per i puristi delle alte prestazioni, Lotus continua a proporre l’Emira V6, dotata di un motore 3.5 litri da 400 CV, abbinato a un cambio manuale a sei marce o, in opzione, a un cambio automatico a sei rapporti. Questo modello è equipaggiato con dotazioni specifiche come differenziale a slittamento limitato (LSD), dischi freno forati e ventilati e pneumatici Goodyear Eagle F1 SuperSport. Anche il design presenta dettagli esclusivi, tra cui il tetto e i montanti anteriori in tessuto tecnico nero e il nuovo marchio del modello. La Emira V6 è disponibile a partire da 116.790 euro.

L’intera gamma Emira viene prodotta nello stabilimento Lotus di Hethel, in Inghilterra, un sito storico in funzione dal 1966. Con un investimento di oltre 100 milioni di sterline, la produzione è stata modernizzata per migliorare qualità ed efficienza, portando la capacità produttiva a circa 5.000 vetture all’anno, un numero significativo rispetto alle 1.500 unità prodotte dieci anni fa. Un traguardo importante è stato recentemente raggiunto con la produzione della 10.000esima Emira, un risultato che dimostra come questo modello abbia superato il successo dell’iconica Esprit, prodotta per quasi tre decenni.