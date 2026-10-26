La passione per Alfa Romeo infiamma Monza e Misano tra storia, emozioni e vittorie

La leggendaria passione per Alfa Romeo ha riscaldato i circuiti di Monza e si prepara a conquistare Misano, regalando agli appassionati momenti indimenticabili che uniscono storia, competizione e innovazione.



In occasione del Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche 2026, il celebre costruttore milanese ha riaffermato il proprio legame con il motorsport storico, collaborando con la Scuderia del Portello. Questa partnership ha permesso di celebrare l'autentico DNA racing del Biscione in due autodromi iconici, portando in pista sia modelli storici che le attuali Giulia Quadrifoglio e Tonale Veloce Hybrid, entrambe esposte nella livrea Rosso Competizione.



L'evento clou si è svolto dal 9 all'11 ottobre durante l'ACI Racing Weekend di Monza, capace di richiamare oltre 30.000 spettatori. La Scuderia del Portello, custode dell'anima sportiva Alfa Romeo, si è distinta conquistando ben cinque podi di classe, confermando un primato di prestigio all'interno della manifestazione. Nel paddock brianzolo, la "Casa Alfa Romeo" si è trasformata in un vero e proprio punto di incontro per appassionati, collezionisti, clienti e protagonisti del motorsport, tra cui giornalisti e opinion leader. Il contesto ha valorizzato il patrimonio storico del marchio e il legame viscerale con una community internazionale che non smette di ricercare performance ed emozioni.



Alfa Romeo è nata per emozionare, per superare ogni limite e per trasformare le sfide in pagine indimenticabili del motorsport. Un patrimonio straordinario che non appartiene soltanto al passato, ma continua a vivere nelle nostre vetture e, soprattutto, nel cuore di chi ama il Biscione. In questo racconto di passione e successi, la Scuderia del Portello riveste un ruolo fondamentale: da decenni custodisce, valorizza e porta sui circuiti di tutto il mondo l'eredità sportiva di Alfa Romeo, rinnovando un sentimento profondo che si tramanda da una generazione all'altra. Ed è proprio questo lo spirito della Casa Alfa Romeo, ossia non un semplice spazio espositivo, ma un luogo dove ogni Alfista può sentirsi parte di qualcosa di unico e autentico.



Durante il weekend monzese, il programma di gare ha affascinato il pubblico con l'alternanza di GT, monoposto, prototipi e auto storiche. Particolarmente emozionante la gara del Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche, che ha visto 52 vetture sfidarsi per un'ora completa. Protagoniste d'eccezione le Alfa Romeo Giulietta della Scuderia del Portello, capaci di salire sui tre gradini del podio di classe grazie agli equipaggi Alessandro ed Emanuele Morteo, Mario Cajani e Gianluca Pellegrini/Andrea Stassano. Il successo si è ampliato con altri due podi delle Alfa Romeo 2000 GT Veloce del 1974, a conferma della competitività delle vetture storiche milanesi.



L'area hospitality "Casa Alfa Romeo" ha offerto un'esperienza immersiva agli ospiti, con la presenza, accanto alle iconiche vetture da corsa, dei modelli attuali del brand, mostrando come la tradizione sportiva si perpetui nel tempo. L'incontro tra passato e presente è divenuto così una vera festa per piloti, collezionisti e tantissimi fan.



Dopo Monza, il calendario si sposta a Misano dal 6 all'8 novembre, dove il Misano World Circuit Marco Simoncelli farà da palcoscenico al prossimo intenso weekend di gare. La "Casa Alfa Romeo" e il "Museo Dinamico Alfa Romeo storiche da competizione" accoglieranno ancora una volta appassionati e curiosi nel paddock dedicato, mentre la pista ospiterà eventi di riferimento come Coppa Italia Turismo, National GT Challenge, RS Cup, Formula Junior, Youngtimer Touring Cup e molti altri, confermando quanto la passione per il Biscione sia una fiamma viva che anima generazioni intere sia in Italia che nel resto del mondo.



Le competizioni e l'impegno del marchio nell'heritage e nella modernità continuano a scrivere nuove pagine di emozioni sui circuiti più iconici del Paese.