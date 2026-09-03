Izuku Midoriya Overlay Full Style debutta come nuovo DLC in MY HERO ACADEMIA: All's Justice

Il celebre protagonista di My Hero Academia, Izuku Midoriya, debutta in una versione rinnovata come terzo personaggio DLC nel Season Pass di "MY HERO ACADEMIA: All's Justice". Questa edizione, denominata Overlay Full Style, porta con sé tutte le abilità più recenti del giovane eroe e la sua inarrestabile determinazione a proteggere gli altri a qualsiasi costo.

Izuku Midoriya Overlay Full Style sfrutta il potere di One for All a livelli mai visti prima, offrendo ai giocatori un arsenale di tecniche devastanti tra cui spiccano Blackchain e Delaware Smash. Chi sceglierà questo personaggio potrà scatenare attacchi esplosivi e combinare combo potenti, rendendo l'esperienza di combattimento più intensa e coinvolgente che mai con il più avanzato stile di Deku.

Il nuovo DLC è già disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Tutti i possessori della Deluxe Edition, Ultimate Edition o del Season Pass avranno accesso immediato a Izuku Midoriya Overlay Full Style. Il DLC 3 sarà anche accessibile sulla futura versione per Nintendo Switch 2, al lancio previsto per il 4 settembre.

Il trailer ufficiale, già online, mostra non solo l'ingresso in scena di Izuku Overlay Full Style, ma include anche una panoramica della roadmap dei prossimi DLC a pagamento e degli aggiornamenti gratuiti, segno dell'attenzione verso l'espansione costante del titolo.

MY HERO ACADEMIA: All's Justice continua così ad arricchirsi di contenuti, confermandosi un punto di riferimento per tutti i fan della serie e degli action game su console di nuova generazione.