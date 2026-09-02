Giornate Mondiali Guzzi: a Mandello del Lario la celebrazione dei 105 anni

Dal 3 al 6 settembre 2026 Mandello del Lario si prepara ad accogliere migliaia di appassionati e motociclisti provenienti da tutto il mondo per le Giornate Mondiali Guzzi, l'appuntamento internazionale dedicato alla Moto Guzzi e alla sua lunga storia. In occasione dei festeggiamenti per i 105 anni del marchio dell'Aquila Dorata, anche l’Automotoclub Storico Italiano e la FIVA (Federation Internationale des Vehicules Anciens) saranno presenti con uno spazio espositivo e culturale allestito proprio di fronte al celebre cancello rosso della fabbrica Moto Guzzi.

Uno scenario particolarmente significativo per celebrare la storia della Casa di Mandello, visto che proprio sulle sponde del Lago di Como, dal 1921, vengono prodotte le motociclette che hanno contribuito a scrivere alcune delle pagine più importanti della storia del motociclismo italiano e internazionale.

Il cuore della partecipazione dell’Automotoclub Storico Italiano sarà l’ASI Moto Village, allestito in via Parodi e pronto ad aprire ufficialmente i battenti giovedì 3 settembre alle ore 10.00. Lo spazio proporrà un vero e proprio viaggio attraverso la storia della Casa di Mandello grazie a tre mostre tematiche.

La prima, intitolata “La gente della Guzzi”, sarà dedicata alle motociclette più diffuse e popolari prodotte dal marchio nel corso della sua storia. Tra i modelli protagonisti dell’esposizione ci saranno Trotter, Dingo, Guzzino, Cardellino, Galletto, Zigolo e Airone, motociclette che hanno accompagnato generazioni di italiani e contribuito a rendere Moto Guzzi uno dei marchi più riconoscibili del panorama motociclistico.

La seconda esposizione, “Le star del firmamento Guzzi”, sarà invece dedicata ad alcune delle moto sportive più rappresentative della Casa. In mostra ci saranno le Condor, le “2 Valvole”, le Sport 14 e Sport 15 e la V7 telaio rosso, modelli capaci di esprimere il lato più sportivo e prestigioso della produzione Moto Guzzi.

Completa il percorso “Le vittoriose di Parlotti”, una retrospettiva dedicata al marchio sloveno Tomos, che permette di allargare lo sguardo oltre Moto Guzzi e approfondire una storia motociclistica strettamente legata alla cultura e all’identità del territorio.

Il programma dell’ASI Moto Village proseguirà venerdì 4 settembre alle ore 11.00 con il talk “La fabbrica città”, un momento di approfondimento dedicato al rapporto tra industria motociclistica, territorio e comunità.

Al centro dell’incontro ci saranno due realtà come Moto Guzzi e Tomos, entrambe protagoniste di una storia industriale capace di andare ben oltre la semplice produzione di motociclette. Le due aziende hanno infatti contribuito a plasmare e identificare i territori nei quali sono nate e cresciute, diventando nel tempo parte integrante della loro identità.

La giornata proseguirà alle 19.30, quando il cine-teatro De Andrè ospiterà la proiezione dei docufilm “Tomos, Capodistria”, “Il coraggio di andare oltre” e “Viaggio oltre la meta”. Un appuntamento pensato per raccontare attraverso immagini e testimonianze le vicende umane, industriali e sportive legate al mondo delle due ruote.

L’ASI Moto Village non sarà soltanto uno spazio dedicato alla cultura e alla storia del motociclismo. Nell’area di via Parodi sarà infatti disponibile un parcheggio gratuito riservato ai Tesserati ASI che arriveranno a Mandello del Lario in sella alle proprie moto storiche.

Un servizio che conferma la volontà dell’Automotoclub Storico Italiano di rendere il proprio spazio un punto di riferimento per gli appassionati che parteciperanno alle Giornate Mondiali Guzzi, favorendo anche la presenza di motociclette storiche provenienti da epoche e generazioni differenti.

Tra gli appuntamenti più attesi delle Giornate Mondiali Guzzi 2026 ci sarà la grande parata in programma sabato 5 settembre. Migliaia di Moto Guzzi di ogni epoca saranno protagoniste di una spettacolare sfilata da Lecco a Mandello del Lario, trasformando la strada in una lunga celebrazione della storia dell’Aquila Dorata.

Sarà un colpo d’occhio unico: motociclette storiche e moderne, modelli appartenenti a generazioni differenti e migliaia di motociclisti accomunati dalla passione per Moto Guzzi attraverseranno il paesaggio lariano creando una lunga scia di moto. Il suono dei motori, il panorama del Lago di Como e la possibilità di guidare fianco a fianco renderanno la parata uno dei momenti più emozionanti dell’intera manifestazione.

L’appuntamento di Mandello rappresenta così non soltanto un grande raduno internazionale, ma anche un'occasione per celebrare 105 anni di storia Moto Guzzi, attraverso motociclette, persone, competizioni, industria e cultura. La presenza di ASI e FIVA contribuirà a rafforzare ulteriormente la dimensione storica e culturale dell’evento, mettendo al centro il valore delle motociclette d’epoca e del patrimonio motoristico internazionale.