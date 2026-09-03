Anker riunisce i suoi brand e lancia innovazioni smart per casa e persona a IFA 2026

Anker inaugura una nuova era unificando i suoi cinque principali brand - Anker, Anker Solix, soundcore, eufy ed eufyMake - sotto un unico nome: Anker. Questa rivoluzione, presentata a IFA 2026, segna una tappa fondamentale per l'azienda che, dalla sua fondazione nel 2011, è cresciuta fino a servire oltre 200 milioni di utenti in 180 Paesi e regioni.



Anker ora suddivide la sua offerta in due macro-categorie: Anker For You, per soluzioni tecnologiche a supporto della vita quotidiana degli utenti, e Anker For Home, dedicata all'abitazione autonoma e intelligente. Il passaggio all'unicità del brand sarà graduale, con i nuovi prodotti già etichettati Anker e gli attuali che verranno aggiornati nel tempo. Garanzia, assistenza e servizi rimarranno invariati per gli utenti.



Nel segmento For You, l'accento è sui nuovi dispositivi audio dotati del chip proprietario THUS AI, che garantisce elaborazione AI direttamente sul dispositivo. Le nuove cuffie soundcore AeroClip 2 e 2 Pro, dal design open ear, assicurano chiamate nitide anche in ambienti rumorosi e offrono funzionalità come traduzione AI in tempo reale, lunga autonomia di ascolto e ricarica wireless.



Le over-ear Space 2 Pro integrano le stesse tecnologie avanzate per chiamate di alta qualità, con una notevole autonomia fino a 60 ore. I Liberty Buds 2 migliorano ulteriormente la chiarezza delle chiamate grazie a otto sensori dedicati.



Anker amplia anche la gamma per il riposo, con i nuovi Sleep 4 e Sleep 4 Pro, auricolari pensati per migliorare il sonno tramite la cancellazione dei rumori e l'audio adattivo BioSyncTM. Sleep 4 Pro aggiunge la rilevazione biometrica in tempo reale per un'esperienza su misura, mentre i nuovi speaker da comodino SleepLab e SleepLab Pro portano monitoraggio del sonno e audio rilassante senza bisogno di indossare dispositivi.



Nel settore della ricarica, debutta il power bank Anker MagGo Power Bank Pro 2, il più veloce della gamma con raffreddamento avanzato e tecnologia Qi2.2 da 25 W. Il caricatore Anker Laptop Charger Pro riconosce automaticamente il modello di laptop e ottimizza la carica per prolungare la vita della batteria. Novità anche per la Anker MagStand Charging Station, una soluzione all-in-one per la ricarica simultanea di più dispositivi con controllo intelligente dei tempi e della temperatura.



Per quanto riguarda la casa intelligente, il portfolio For Home si arricchisce del nuovo sistema di sicurezza NVR Security System E50, del video campanello S4 con visuale panoramica e del sensore intelligente Fall Detection per la sicurezza in ambienti residenziali, tutti integrabili con i precedenti dispositivi eufy.



Per la pulizia, il robot aspirapolvere eufy Omni E35 si distingue per la potenza di aspirazione certificata e la spazzola autopulente avanzata, mentre nel settore energia debutta Solix Solarbank Max, un sistema plug-and-play di accumulo solare da balcone con capacità espandibile e gestione intelligente delle tariffe grazie all'intelligenza artificiale.



Anker annuncia anche l'ingresso nel settore della salute uditiva, con lo sviluppo di apparecchi acustici basati su chip AI e tecnologie avanzate derivate dai propri auricolari. Maggiori dettagli sono attesi nei prossimi mesi.



A Berlino aprirà il primo store monomarca Anker, progettato per mostrare la sinergia tra prodotti di categorie diverse, dall'audio alla robotica fino alle soluzioni per la smart home, tutti integrati sotto un'unica esperienza. Come ha dichiarato il fondatore e CEO Steven Yang, I brand di categoria avevano senso quando le categorie erano separate



