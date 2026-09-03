OMODA 4 sbarca a Barcellona: debutto europeo con VALORANT e premio MVP

La nuova OMODA 4 ha fatto il suo esordio europeo durante le finali VCT EMEA del VALORANT Champions Tour, attirando l'attenzione dei fan a Barcellona dal 28 al 30 agosto 2026. L'auto, presentata nella sua versione co-branded con VALORANT, è stata protagonista al Fan Fest dell'evento, offrendo al pubblico europeo la possibilità di vedere dal vivo il modello.



OMODA ha segnato un primato diventando il primo partner automotive ufficiale di VALORANT Esports EMEA, raggiungendo così direttamente una platea giovane e appassionata di eSport. Dal 25 agosto una flotta di vetture OMODA, tutte personalizzate con la grafica del videogioco, si è occupata del trasporto dei team professionistici tra hotel e arena, garantendo non solo visibilità ma presenza operativa costante durante tutta la manifestazione.



L'esposizione della OMODA 4, caratterizzata dal linguaggio stilistico CYBER MECHA, con frontale deciso e fiancate marcate, ha reso il modello uno dei più fotografati della rassegna. Gli elementi grafici ispirati a VALORANT e il cockpit intelligente dotato di intelligenza artificiale, capace di adattarsi alle abitudini del conducente, confermano la volontà del brand di avvicinare la tecnologia alle esigenze dell'utente moderno.



Nella serata conclusiva del 30 agosto, il campo di gioco ha visto prevalere i Karmine Corp sul Team Liquid con il risultato di 3-1, conquistando il primo trofeo VCT della loro storia e il pass per i VALORANT Champions di Shanghai. OMODA ha consegnato il Finals MVP Award a Dastan dos9 Zhumagali dei Karmine Corp, autore di ben 70 eliminazioni nella serie decisiva. Il claim BE THE ONE, scelto dal brand, vuole rappresentare sia l'autenticità sia la capacità di emergere nei momenti cruciali, principi saldamente dimostrati nell'evento di Barcellona.



Costruire riconoscibilità presso un pubblico giovane attraverso i contesti culturali che quel pubblico frequenta: questa la strategia chiara di OMODA per il mercato europeo, rafforzata dal debutto di OMODA 4 e dal supporto all'organizzazione logistica del torneo.



VALORANT si conferma uno dei videogiochi più seguiti al mondo, con milioni di appassionati che seguono il circuito VCT organizzato da Riot Games. Le squadre si affrontano in quattro leghe internazionali, puntando a qualificarsi per il prestigioso Champions, il torneo globale che ogni anno proclama il Campione del mondo.



OMODA & JAECOO, marchio del gruppo Chery, continua la sua espansione in Europa e nel mondo, contando una presenza in 22 paesi europei e oltre un milione di vetture vendute in tre anni. Il debutto a Barcellona segna una tappa chiave per la visibilità del brand tra i giovani e per la sua crescita nel settore automobilistico europeo.