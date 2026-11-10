Made in Piceno: viaggio tra sapori e tradizioni su Food Network con Camilli e Citeroni

Made in Piceno arriva su Food Network: Paolo Camilli e Daniele Citeroni raccontano il Piceno tra cucina, borghi e tradizioni dal 11 novembre alle 22.00.

Un nuovo viaggio tra i sapori e le tradizioni del Piceno debutta su Food Network mercoledì 11 novembre alle 22.00. Protagonisti l'attore Paolo Camilli e lo chef Daniele Citeroni, pronti a guidare il pubblico alla scoperta di questa terra ricca di eccellenze gastronomiche e cultura.

Made in Piceno porta sullo schermo un'avventura in cui comicità e passione per la cucina si intrecciano in modo originale. Paolo Camilli e Daniele Citeroni fanno squadra per un'avventura che unisce comicità e passione per la cucina, esplorando il Piceno attraverso esperienze, curiosità e sapori sorprendenti. In ogni episodio, il duo si addentra tra i borghi e le campagne del Piceno, incontrando produttori locali e scoprendo ingredienti d'eccellenza che contraddistinguono questo territorio.

Non mancano gli assaggi e le incursioni nei laboratori artigiani, dove la tradizione si fonde con l'innovazione. Il racconto punta su ironia e curiosità e ogni tappa si conclude in cucina: qui, il talento di Citeroni rielabora prodotti simbolo come le iconiche olive all'ascolana, il tartufo, la mela rosa e i sapori del mare, dando vita a ricette che parlano di territorio e creatività.

Made in Piceno è prodotto da MR Moody Srl ed è disponibile anche in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare. Food Network è visibile al canale 33 del Digitale Terrestre e Tivùsat.

Il programma rappresenta un'occasione per promuovere le eccellenze delle montagne, delle campagne e delle coste del Piceno, offrendo uno sguardo autentico sulle storie, le persone e le ricette del territorio. Un appuntamento da non perdere per chi ama la cucina italiana di qualità e le autentiche avventure tra sapori e tradizioni.