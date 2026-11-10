Cate Lumina lancia Mi Primer Amor: il nuovo singolo già virale sui social e su Inter TV

Cate Lumina pubblica il nuovo singolo Mi Primer Amor, già virale su TikTok e scelto dall'Inter. Sound pop latino e storia del primo amore che non si dimentica.

Il nuovo singolo di Cate Lumina, Mi Primer Amor, è pronto a entrare nelle playlist di tutti. Dopo aver conquistato TikTok e i social, il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 13 novembre.

Mi Primer Amor ha già fatto parlare di sé prima ancora della pubblicazione ufficiale: diventato virale sui social, è stato scelto dall'account ufficiale dell'Inter come colonna sonora di un video dedicato all'indimenticabile Ronaldo. Questa attenzione non sorprende, dato il mix coinvolgente di leggerezza e ritmo che caratterizza la produzione. Il brano, prodotto da LaRec e distribuito da Ada/Warner Music Italy, propone un sound pop latino, solare e contagioso, pensato per essere ballato e cantato a squarciagola.

Al centro della canzone c'è il tema del primo amore che ritorna inaspettatamente nella vita dell'artista. Un sentimento che si manifesta con una telefonata inattesa, alla quale si sa che non bisognerebbe rispondere, ma alla quale è difficile dire di no. Il ritornello è nato proprio da questa domanda: come faccio a dire no al mio primo amore? Mi piaceva l'idea che fosse una frase semplice, quasi tipo una confessione. La contraddizione di chi sa che stai facendo una stupidaggine, ma in quel momento non ti interessa nulla, racconta Cate Lumina.

La canzone si fa portavoce di emozioni universali che vanno oltre l'amore romantico e toccano anche la passione per lo sport, la famiglia, i viaggi, gli animali o persone irrinunciabili. Il messaggio è quello della spensieratezza nel ricordare ciò che resta indelebile nella memoria di ognuno.

Cate Lumina, al secolo Caterina Lumina, è nata a Bergamo nel 2003 e da bambina si è trasferita a Minorca, in Spagna. L'artista si è avvicinata alla musica già dall'infanzia, coltivando la passione per il canto fin da piccola, per poi trasferirsi a Madrid e iniziare la carriera musicale tra Spagna e Italia. Nel 2025 arriva a Milano, dove il percorso accademico si intreccia con una nuova svolta: l'ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi dopo la pubblicazione del brano RoseRovi. Qui pubblica anche il singolo Vuelve e il primo EP Catalina.

Con Mi Primer Amor, Cate Lumina si conferma tra i giovani talenti più promettenti del pop contemporaneo, pronta ad accompagnare l'autunno con un brano fresco, energico e profondamente personale.