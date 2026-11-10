Alessandro Barbero racconta il 1848: la nuova docuserie su Sky Documentaries

Il 1848 fu uno degli anni più turbolenti e rivoluzionari della storia europea, simbolo di una stagione di cambiamenti profondi che hanno contribuito a delineare il destino del continente. Da lunedì 13 novembre, arriva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, Alessandro Barbero - 1848. L'Europa in rivolta, la nuova docuserie realizzata da Frame Festival della Comunicazione su idea di Danco Singer, che vede protagonista lo storico e divulgatore tra i più amati dal pubblico italiano.



Barbero guida gli spettatori attraverso un viaggio unico nel cuore di quell'anno cruciale, in cui intere popolazioni insorsero contro i vecchi equilibri politici reclamando libertà, indipendenza nazionale e diritti civili. La serie, composta da tre episodi tutti disponibili in modalità binge dal giorno della première alle 21.15, attraversa le tappe fondanti della cosiddetta Primavera dei Popoli: dalla scintilla che divampò a Palermo alle Cinque Giornate di Milano, fino all'armistizio di Salasco e alle grandi città europee come Parigi, Praga, Vienna e Berlino.



La narrazione si arricchisce delle voci e delle testimonianze dei protagonisti dell'epoca, materializzate attraverso documenti, lettere e memorie: Giuseppe Mazzini, Victor Hugo, Giuseppe Verdi, Alessandro Manzoni e Cristina Trivulzio di Belgioioso diventano le guide per comprendere sogni e timori di una generazione alla ricerca di un futuro diverso. Il racconto dialoga col presente anche grazie agli interventi contemporanei di Igor Scalisi Palminteri, Stefania Auci, Gianni Biondillo e Nicola Piovani.



Le vicende si snodano tra i luoghi simbolo del Risorgimento italiano, da Piazza Duomo e la Casa Manzoni di Milano alle storiche università e paesi teatro dei moti come Verona, Peschiera del Garda, Goito, Curtatone e Montanara, in un itinerario che unisce memoria e attualità.



Più che un semplice viaggio nella storia, la docuserie offre uno spunto di riflessione sulle forze che spingono le società a sollevarsi: una vicenda apparentemente lontana, ma che torna di sorprendente attualità di fronte alle trasformazioni dell'Europa contemporanea.



Alessandro Barbero - 1848. L'Europa in rivolta è una produzione Sky Original scritta da Barbero insieme a Veronica Scazzosi e Federica Cimminiello, con la regia di Valeria Parisi. Tutti e tre gli episodi saranno disponibili in esclusiva dal 13 novembre su Sky Documentaries e NOW.