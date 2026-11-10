Alessandro Barbero racconta il 1848: la nuova docuserie su Sky Documentaries

Il 1848 fu uno degli anni più turbolenti e rivoluzionari della storia europea, simbolo di una stagione di cambiamenti profondi che hanno contribuito a delineare il destino del continente. Da lunedì 13 novembre, arriva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, Alessandro Barbero - 1848. L'Europa in rivolta, la nuova docuserie realizzata da Frame Festival della Comunicazione su idea di Danco Singer, che vede protagonista lo storico e divulgatore tra i più amati dal pubblico italiano.
Barbero guida gli spettatori attraverso un viaggio unico nel cuore di quell'anno cruciale, in cui intere popolazioni insorsero contro i vecchi equilibri politici reclamando libertà, indipendenza nazionale e diritti civili. La serie, composta da tre episodi tutti disponibili in modalità binge dal giorno della première alle 21.15, attraversa le tappe fondanti della cosiddetta Primavera dei Popoli: dalla scintilla che divampò a Palermo alle Cinque Giornate di Milano, fino all'armistizio di Salasco e alle grandi città europee come Parigi, Praga, Vienna e Berlino.
La narrazione si arricchisce delle voci e delle testimonianze dei protagonisti dell'epoca, materializzate attraverso documenti, lettere e memorie: Giuseppe Mazzini, Victor Hugo, Giuseppe Verdi, Alessandro Manzoni e Cristina Trivulzio di Belgioioso diventano le guide per comprendere sogni e timori di una generazione alla ricerca di un futuro diverso. Il racconto dialoga col presente anche grazie agli interventi contemporanei di Igor Scalisi Palminteri, Stefania Auci, Gianni Biondillo e Nicola Piovani.
Le vicende si snodano tra i luoghi simbolo del Risorgimento italiano, da Piazza Duomo e la Casa Manzoni di Milano alle storiche università e paesi teatro dei moti come Verona, Peschiera del Garda, Goito, Curtatone e Montanara, in un itinerario che unisce memoria e attualità.
Più che un semplice viaggio nella storia, la docuserie offre uno spunto di riflessione sulle forze che spingono le società a sollevarsi: una vicenda apparentemente lontana, ma che torna di sorprendente attualità di fronte alle trasformazioni dell'Europa contemporanea.
Alessandro Barbero - 1848. L'Europa in rivolta è una produzione Sky Original scritta da Barbero insieme a Veronica Scazzosi e Federica Cimminiello, con la regia di Valeria Parisi. Tutti e tre gli episodi saranno disponibili in esclusiva dal 13 novembre su Sky Documentaries e NOW.
Alessandro Barbero racconta il 1848: la nuova docuserie su Sky Documentaries
Arriva su Sky Documentaries la docuserie originale con Alessandro Barbero dedicata al 1848, l'anno delle rivoluzioni che hanno cambiato il volto dell'Europa.
Il 1848 fu uno degli anni più turbolenti e rivoluzionari della storia europea, simbolo di una stagione di cambiamenti profondi che hanno contribuito a delineare il destino del continente. Da lunedì 13 novembre, arriva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, Alessandro Barbero - 1848. L'Europa in rivolta, la nuova docuserie realizzata da Frame Festival della Comunicazione su idea di Danco Singer, che vede protagonista lo storico e divulgatore tra i più amati dal pubblico italiano.
Discussione 0
Ancora nessun commento. Sii il primo a commentare!